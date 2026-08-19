Crece la tensión entre Irán y Emiratos Árabes Unidos y otros acontecimientos en Oriente Medio

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, se dirige a los asistentes cerca del aeropuerto internacional de Bagdad, donde fue asesinado el comandante militar iraní Qassem Soleimani en un ataque de dron estadounidense, en Bagdad, Irak, el miércoles 19 de agosto de 2026. (AP Foto/Hadi Mizban) AP

Mientras tanto, Francia anunció que expulsará a dos diplomáticos iraníes en respuesta a la expulsión de diplomáticos franceses de la República Islámica a principios de esta semana.

El deterioro de los lazos entre Emiratos Árabes Unidos e Irán se produce en medio de temores de una nueva escalada en la región, sin que se vislumbren nuevas conversaciones entre Teherán y Washington.

A continuación, un vistazo a los últimos acontecimientos de la guerra en Irán y el conjunto de Oriente Medio el miércoles.

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores criticó el miércoles a Emiratos Árabes Unidos por acusar a Irán de lanzar dos misiles balísticos “dirigidos contra la navegación marítima”, pero que cayeron en el golfo Pérsico. En las semanas posteriores a que Estados Unidos e Israel iniciaran una guerra contra Irán el 28 de febrero, Emiratos Árabes Unidos fue blanco frecuente de misiles y drones iraníes, pero el ataque reportado el martes fue el primero en semanas.

“Este comportamiento es contrario al principio de buena vecindad y perturba los esfuerzos en marcha para fortalecer la confianza entre los países de la región y evitar una escalada en la región”, afirmó Esmail Baghaei en su conferencia de prensa semanal.

No mucho después del incidente del martes, el Ministerio emiratí de Exteriores indicó que suspendió el comercio con Irán “a la luz de las escaladas regionales que socavan la paz y la seguridad regionales e internacionales”.

Esto ocurre menos de una semana después de que Abu Dabi acusara a Irán de disparar drones contra dos petroleros operados por una compañía petrolera estatal cuando navegaban por el estrecho de Ormuz.

El presidente del Parlamento iraní y principal negociador visita Irak

Mohammad Bagher Qalibaf llegó al vecino Irak el miércoles para una visita de tres días en la que se reunirá con funcionarios iraquíes y con líderes de una coalición política respaldada por Irán.

Milicias iraquíes respaldadas por Irán han lanzado y se han atribuido ataques con drones contra bases de Estados Unidos y contra su presencia diplomática tanto dentro del país como en el extranjero, aumentando la presión sobre Bagdad, que durante años ha intentado con delicadeza mantener fuertes vínculos tanto con Washington como con Teherán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el mes pasado a su homólogo iraquí, el primer ministro Ali al-Zaidi, en la Casa Blanca, colmándolo de elogios.

Qalibaf elogió el miércoles a las milicias iraquíes respaldadas por Teherán, a las que llamó la “resistencia en Irak”—, y las describió como un “componente clave del poder nacional del país”.

“Después de años de experiencia en Irak, la resistencia ha ido más allá de las fronteras de los dos países y se ha convertido en una fuerza influyente a nivel regional y global”, afirmó Qalibaf.

Irán ha dependido durante mucho tiempo de sus principales aliados y fuerzas afines, en particular el grupo político y militar Hezbollah en Líbano y los rebeldes hutíes de Yemen, durante años de conflicto en Oriente Medio.

Francia e Irán expulsan a diplomáticos

Francia anunció el miércoles que expulsará a dos miembros del personal de la embajada de Irán en Francia, en respuesta a lo que el Ministerio galo de Exteriores describió como una agresión de las fuerzas de seguridad iraníes contra dos miembros del personal diplomático francés en la República Islámica el mes pasado.

Irán acusó a los dos franceses de participar en una reunión secreta con “sospechosos en un caso importante que implica infiltración e injerencia extranjeras”, informó la agencia estatal iraní Islamic Republic News Agency. Los diplomáticos franceses fueron expulsados el lunes.

El ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, arremetió contra las autoridades iraníes por no investigar lo que calificó como un “ataque premeditado y deliberado”. Señaló que los dos iraníes saldrán de París en los próximos días.

“Las autoridades iraníes optaron por formular acusaciones totalmente falsas contra el personal francés y fabricar un caso de injerencia extranjera para justificar sus acciones”, afirmó Barrot.

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Los periodistas de The Associated Press Kareem Chehayeb en Beirut, Nasser Karimi en Teherán, Sylvie Corbet en París y Qassim Abdul-Zahra en Bagdad contribuyeron a este reportaje.

FUENTE: AP