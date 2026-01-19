americateve

Crece inquietud en México ante movimientos militares de EEUU

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México está cada vez más pendiente de los movimientos militares de Estados Unidos y cualquier actividad inusual enciende las alarmas después del ataque a Venezuela, las crecientes presiones contra los cárteles y cuando las conversaciones sobre seguridad entre ambos países se han intensificado.

ARCHIVO - La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum habla en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, el 7 de noviembre de 2025. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)
Hace tres días la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA, por sus siglas en inglés) pidió precaución ante “actividades militares” en el Pacífico cerca de México y Centroamérica, lo que tuvo a México en vilo durante “unas dos horas”, reconoció Sheinbaum, hasta que el gobierno tuvo la certeza “por escrito” de que no había “ningún sobrevuelo sobre territorio nacional”.

La presidenta dijo que las autoridades estadounidenses no habían avisado previamente de ninguna actividad y por eso “fue alertado tanto Relaciones Exteriores como la Secretaría de la Defensa Nacional, que es quien tiene que autorizar la entrada de cualquier aeronave a territorio mexicano, y se estuvo en comunicación con la embajada para poder conocer exactamente qué es lo que estaban planteando”.

Finalmente Estados Unidos ofreció las coordinadas exactas de los movimientos y la Secretaría de Transportes mexicana emitió un comunicado diciendo que no existían “implicaciones operativas ni restricciones para México”. Avisos similares de la FAA se habían dado meses antes luego de los ataques estadounidenses a presuntas lanchas de narcotraficantes y del ataque a Venezuela.

Poco después, la presencia de un avión Hércules de Estados Unidos en el aeropuerto de Toluca volvió a hacer saltar las alarmas y el senador opositor Clemente Castañeda pidió explicaciones porque la Constitución mexicana exige que el Senado autorice la salida de tropas nacionales, el paso de tropas extranjeras por territorio mexicano o la presencia de las mismas en aguas mexicanas por más de un mes.

Sheinbaum dijo que no fue precisa tal autorización porque se trató de una operación “logística”.

“Aterrizó el avión de Estados Unidos, subieron servidores públicos a ese avión y fueron allá a capacitación” que ofrece el Comando Norte y que dura en torno a un mes, explicó. “¿Quién autoriza esto? Secretaría de la Defensa Nacional”, agregó.

El gabinete de seguridad había dicho en su cuenta oficial de X el domingo por la noche que tales operaciones de capacitación “se realizan conforme a los protocolos establecidos y en apego a los acuerdos de colaboración bilateral”.

Pese a las explicaciones, Sheinbaum no aclaró por qué la aeronave estadounidense llegó al aeropuerto de Toluca, 60 kilómetros al oeste de Ciudad de México, en lugar del aeropuerto militar del norte de la capital, ni por qué no se usó para el traslado un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, aunque reconoció que eso es lo deseable.

Estos movimientos tuvieron lugar días después de la más reciente llamada entre Sheinbaum y el presidente Donald Trump, en la que la mexicana descartó una intervención estadounidense en México, y posteriores contactos entre el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y el secretario de Estado, Marco Rubio, que en un comunicado conjunto dijeron que “es necesario hacer más para enfrentar las amenazas compartidas”.

Este viernes habrá una reunión de seguridad que deberá producir “acciones tangibles... con resultados significativos" contra los carteles, según el comunicado de la semana pasada, y los jefes de la diplomacia de ambos países también acordaron una cita de seguridad en febrero en Washington.

