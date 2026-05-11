Cowboys visitarán a los Giants en el primer duelo del domingo por la noche de la temporada de la NFL

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ARCHIVO - Foto del 4 de enero del 2026, el corredor de los Giants de Nueva York Tyrone Tracy Jr. corre con el balón superando al safety de los Cowboys de Dallas Donovan Wilson. (AP Foto/Adam Hunger, Archivo) AP

La liga anunció el lunes el duelo de la Semana 1 entre rivales de la NFC Este en el Meadowlands, en East Rutherford, Nueva Jersey. El calendario completo se publicará el jueves, y en los próximos días se darán a conocer otros partidos.

Esta es la octava vez en los últimos 15 años que los Cowboys y los Giants abren la temporada enfrentándose entre sí.

Dallas siempre atrae a la audiencia de la televisión nacional como “el equipo de Estados Unidos”, pero Nueva York podría tener más exposición en horario estelar con el debut del entrenador ganador del Super Bowl John Harbaugh con el equipo y con Jaxson Dart consolidado como el quarterback de la franquicia tras su agitado año de novato.

Si están sanos, también sería el primer partido verdaderamente importante entre Dart y Dak Prescott. Aunque ambos fueron titulares en el cierre de temporada el 4 de enero, para entonces los equipos ya habían quedado eliminados de la contienda por los playoffs.

Este también podría ser el debut en la NFL de un par de excompañeros de Ohio State: el linebacker de los Giants Arvell Reese, quien fue la quinta elección, y el safety de los Cowboys Caleb Downs, elegido poco después con el número 11.

Este duelo significa que ninguno de los equipos será el visitante el 9 de septiembre, cuando los campeones defensores Seahawks de Seattle, presenten su banderín del Super Bowl y den inicio a la temporada. Chicago, Arizona, Kansas City, los Chargers de Los Ángeles o una revancha del partido por el título contra Nueva Inglaterra, son las posibilidades.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP