Courtney Barnett supera el bloqueo creativo con ayuda de una mantis religiosa

La australiana de 38 años hace rock melódico con un ligero aire “slacker” que resulta memorable por su escritura agudamente observadora, basta escuchar canciones como la visita en ambulancia narrada en flujo de conciencia de “Avant Gardener”, el conmovedor periplo de búsqueda de casa en “Depreston” y la oda a mantener la perspectiva durante una discusión en “Before You Gotta Go”.

El trabajo que parece hecho sin esfuerzo rara vez lo es, por supuesto. Barnett vivió algo de eso durante el proceso de tres años para hacer su nuevo álbum, “Creature of Habit” que será lanzado el viernes.

“Me iba de un día de escritura con una sola palabra que había cambiado y con la que estaba contenta. Personas de mi vida que lo habían presenciado decían: ‘No entiendo cómo puedes escribir todo el día y no sacar nada’”, dijo Barnett.

La mayoría de las personas creativas tienen que abrirse paso entre bloqueos mentales alguna vez, y todas tienen sus estrategias. El fallecido Tom Petty le dijo una vez al periodista Paul Zollo: “Tienes que recordarte que es una falta de confianza. Si empiezas a dudar de ti, puedes meterte en ese estado mental. Pero tienes que recordarte: ‘esto es lo que hago, y lo he hecho muchas veces. Y no hay razón para que no pueda hacerlo otra vez’”.

La experiencia previa ayudó a Barnett. Al fin y al cabo, se trata de una mujer que escribió una canción titulada “Crippling Self-Doubt and a General Lack of Confidence”.

“Cada vez que pasa, puede ser muy catastrófico”, manifestó. “Piensas: ‘ya está. Esta es la última. Ya no puedo escribir más canciones’. Muy dramático. Creo que esta vez reconocí esos sentimientos y pensé: ‘bueno, ya te has sentido así antes, varias veces, así que quizá, solo quizá, si sigues trabajando y presentándote y editando y escribiendo, lo superarás’”.

Su nueva canción “Stay in Your Lane” es como una conversación consigo misma sobre lo que estaba ocurriendo. “Rip this thing right out of my head” (Arranca esta cosa directamente de mi cabeza), canta, mientras el coro de fondo suplica: “Please be patient” (Por favor, ten paciencia).

“Great Advice” es una mirada sarcástica desde alguien para quien componer canciones es casi siempre una actividad solitaria y personal. “Aprecio tu gran consejo” (Appreciate your great advice), canta. "And I need your opinion like a needle in the eye” (Y necesito tu opinión como una aguja en el ojo).

La portada del álbum es una foto en primer plano de una mantis religiosa porque, bueno, el bichito fue una inspiración cuando vio una en la casa de Joshua Tree, en California, donde hizo gran parte de su escritura. La observó mientras transcurría su día. La canción “Mantis” es su tema favorito del álbum.

“Se sintió como un mensaje guía, y me ayudó a terminar la canción”, explicó. “Gran parte de esa canción parece tratar sobre el proceso de escribir. No era la intención, pero cuando escucho el álbum oigo muchas de esas luchas”.

Los cambios en su vida impulsan temas que Barnett notó después

A pesar de lo que atravesó, la música no suena trabajada a la fuerza. Si hay un tema central, es el de navegar los cambios en tu vida. Eso también surgió de la experiencia personal. En años recientes, Barnett se mudó a California y cerró el sello discográfico que había dirigido en Australia.

La palabra “change” (cambio), de hecho, aparece en cuatro de las 10 canciones del álbum. La declaración “I'm ready for a change” (Estoy lista para un cambio) se dice con desafío en “One Thing at a Time”, donde Barnett se explaya en lo que se siente como un solo de guitarra catártico.

“No es una de esas cosas que realmente noté hasta que terminé el álbum y lo estaba escuchando de nuevo”, señaló. “Me di cuenta de que la palabra seguía apareciendo. No era algo intencional sobre lo que estuviera escribiendo, pero siempre estaba en el fondo de mi mente. Ahora que terminé el álbum, eso parece ser la dirección principal de todas las canciones”.

Mudarse a Estados Unidos parece una de esas decisiones entrelazadas con la era del COVID, un periodo que fue deprimente pero que le dio una nueva apreciación por la música. “Es como cuando se te mete una idea en la cabeza y yo pensaba: ahora está ahí y, si no lo hago, me pasaré la vida pensando en aquella vez que pensé en mudarme a otro lugar y no lo hice”, contó.

El nuevo hogar de Barnett facilita llevar su música a Estados Unidos, donde estará de gira extensamente con su banda en mayo y agosto.

Y está contenta de haber dejado atrás el bloqueo creativo.

“Estoy contenta con ello y orgullosa”, afirmó. “Supongo que me costaba tomar ciertas decisiones o admitir algunas cosas ante mí misma. No entiendo del todo qué era. Había algún tipo de barrera que tenía que romper en mi propia cabeza”.

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David Bauder escribe sobre la intersección entre los medios y el entretenimiento para AP. Sígalo en http://x.com/dbauder y https://bsky.app/profile/dbauder.bsky.social.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP