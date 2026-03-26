Costo ambiental de guerra en Irán dejará daños y riesgos por décadas, advierten expertos

ARCHIVO - Columnas de humo y fuego se elevan tras el impacto de los restos de un dron iraní interceptado contra una instalación petrolera, según las autoridades, en Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, el 14 de marzo de 2026. (Foto AP/Altaf Qadri, archivo) AP

La guerra de Irán ha desatado una mezcla tóxica de sustancias químicas, metales pesados y otros contaminantes que amenazan desde la agricultura hasta el agua potable y la salud de la población — y dejará daños ambientales y riesgos sanitarios que podrían persistir durante décadas, señalaron expertos.

“Toda la quema de campos de petróleo y gas en las zonas costeras, todos los barcos que están allí, los petroleros que están ardiendo o (hundidos) —todo eso significa contaminación, dijo Kaveh Madani, científico iraní y director del Instituto de Agua, Medio Ambiente y Salud de la Universidad de Naciones Unidas. "Para alguien como yo, que ha luchado por la sostenibilidad y la protección del medio ambiente en esa región, esto es como retroceder muchos años”.

Documentar los daños ha resultado abrumador, y por ahora es imposible hacer un recuento completo, indicó Doug Weir, director del Conflict and Environment Observatory, una organización sin fines de lucro con sede en el Reino Unido que monitorea los daños ambientales derivados de conflictos armados.

El grupo utiliza teledetección satelital remota e inteligencia de fuentes abiertas para identificar daños y calificar los riesgos ambientales para las personas, los ecosistemas y las tierras agrícolas. Hasta ahora, ha registrado más de 400 incidentes ambientalmente preocupantes relacionados con la guerra, aunque todavía se desconoce mucho debido a retrasos en las imágenes satelitales y a un apagón de internet en Irán, explicó Weir.

Los ataques contra sitios vinculados al petróleo y el gas generan algunos de los peores riesgos ambientales por sus efectos en la calidad del aire y por la contaminación del suelo y del agua, además de las amenazas para la salud de la población. Más difíciles de cuantificar son los riesgos derivados de instalaciones militares bombardeadas, algunas de las cuales están profundamente enterradas y otras cerca de zonas pobladas, lo que añade “enormes incertidumbres” sobre los posibles impactos, afirmó Weir.

Quizá las imágenes más perdurables de la guerra sean las de cielos oscurecidos por la infraestructura petrolera incendiada por ataques aéreos, incluido lo ocurrido hace dos semanas, cuando cayó lluvia negra cerca de Teherán, la capital de Irán.

El hollín, la ceniza y las sustancias químicas tóxicas de los ataques contra depósitos de combustible y una refinería se combinaron con gotas de agua en la atmósfera y volvieron a caer a la Tierra como una lluvia aceitosa y ácida que motivó advertencias para permanecer en interiores. El hollín microscópico eleva los riesgos de problemas pulmonares y cardíacos, mientras que las sustancias químicas tóxicas plantean riesgos de cáncer a largo plazo y los metales pesados de la precipitación podrían contaminar el suelo y los suministros de agua, de acuerdo con los expertos.

Los escombros y la contaminación de los misiles, así como posibles ataques contra instalaciones de fabricación y otra infraestructura, también podrían liberar contaminación dañina en toda la región, agregaron.

“Si se ataca una planta que produce amoníaco para fertilizantes o para la producción de alimentos... eso libera sustancias químicas que son absolutamente tóxicas y dañinas si se dispersan”, explicó Mohammed Mahmoud, jefe de Política Climática y del Agua para Oriente Medio en el Instituto de Agua, Medio Ambiente y Salud de la Universidad de Naciones Unidas y fundador de la Climate and Water Initiative.

Las intensas emisiones de combustibles fósiles también están disparando los niveles de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático, advirtieron los expertos.

La plataforma de contabilidad de carbono Greenly estimó que el ejército de Estados Unidos por sí solo liberó casi 2.000 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero en apenas los primeros seis días de la guerra, lo que significa que la cantidad real generada por los combates es sin duda mucho mayor, al considerar las emisiones israelíes e iraníes y los daños a la infraestructura.

Esa es una cantidad preocupante en tan poco tiempo, ya que en un año entero se liberan alrededor de 50.000 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero en todo el mundo, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

La escasez mundial de petróleo también está llevando a algunos países a reanudar o aumentar el uso de carbón, lo que genera más contaminación del aire que perjudica a las personas y más emisiones de gases de efecto invernadero.

Preocupan amenazas a acceso continuo a agua potable

Los países de la árida región del Golfo Pérsico dependen de cientos de plantas desalinizadoras para el agua potable, lo que incrementa los riesgos para la salud y la seguridad si las plantas resultan dañadas o el agua se contamina, alertaron expertos.

Irán ha dicho que un ataque aéreo de Estados Unidos dañó una de sus plantas desalinizadoras, y el vecino Bahrein acusó a Irán de dañar una de sus plantas. Los expertos temen que se pueda atacar a más instalaciones cuanto más se prolongue la guerra.

Madani, el científico iraní y funcionario de la ONU, comentó que las personas en la región “luchan por tener acceso a agua potable limpia, incluso en tiempos de paz. Cualquier daño a la infraestructura hídrica puede tener impactos duraderos”.

Weir teme que la contaminación, incluido el petróleo, procedente de barcos hundidos y otras fuentes pueda obstruir las plantas desalinizadoras o que éstas queden fuera de servicio por ataques contra centrales eléctricas.

Los expertos señalan que la contaminación también podría dañar las pesquerías y ecosistemas importantes. Aunque algunos contaminantes se dispersarán y diluirán con el agua que circula por el golfo, los metales pesados y las sustancias químicas tóxicas aún podrían asentarse en los sedimentos.

“Es una cuenca cerrada, bastante poco profunda. Hay hábitats sensibles allí, arrecifes de coral, praderas de pastos marinos, especies sensibles que podrían verse afectadas”, detalló Weir.

Se desconocen en gran medida los riesgos nucleares

El organismo de vigilancia nuclear de la ONU no ha tenido acceso a sitios nucleares iraníes, incluidas instalaciones atacadas en junio por Estados Unidos e Israel, por lo que su estado es en gran medida desconocido.

Los posibles ataques contra grandes y pequeños sitios nucleares en toda la región son “otra cosa de la cual preocuparse”, por los impactos inmediatos y a largo plazo en la salud y el medio ambiente, manifestó Madani. La exposición puede causar daños en la piel y síndrome de irradiación, y los riesgos a largo plazo incluyen cáncer, enfermedades cardíacas y daños genéticos.

Autoridades de Estados Unidos e Israel han afirmaron que uno de los objetivos de la guerra es destruir la capacidad de Irán para producir armas nucleares.

Después que Israel y Estados Unidos bombardearan este mes una instalación iraní de enriquecimiento de uranio, Irán respondió disparando misiles contra dos localidades israelíes, incluida una que alberga un centro de investigación nuclear. Israel afirmó que la instalación no sufrió daños.

“Estamos escuchando que no hay radiación importante ni cambios en el nivel de contaminantes, así que eso nos da esperanza de que no haya salido nada mal. Pero el riesgo siempre está ahí”, resaltó Madani.

Abordar el daño ambiental podría llevar décadas

Tras la guerra, cuando Irán y otros países reconstruyan, el daño ambiental podría ser una prioridad baja, dijeron expertos.

El foco estará en la infraestructura de energía y agua, las plantas manufactureras y las instalaciones de producción de alimentos, indicó Mahmoud. Parte de la contaminación, especialmente la del golfo u otras vías fluviales, “dudo que se aborde pronto y, en algunos casos, en absoluto”, agregó.

Weir señaló que el daño ambiental no se atiende adecuadamente después de la mayoría de los conflictos porque es costoso y “las necesidades humanitarias van primero”, incluso si los riesgos ambientales son altos.

En la densamente poblada Teherán, por ejemplo, una enorme cantidad de ataques ha alcanzado no sólo infraestructura petrolera, sino también edificios y zonas residenciales, generando contaminación dañina a partir de materiales de construcción pulverizados. Las personas están expuestas a polvo y sustancias químicas, lo que podría continuar durante mucho tiempo después que la guerra finalmente termine y comience la reconstrucción.

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La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP