Fue la propia universidad la que informó mediante un breve comunicado de prensa sobre la situación de Albanese y que las autoridades la retuvieron a su ingreso al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en las cercanías de San José.

“Lamentamos profundamente esta situación, estamos realizando las averiguaciones pertinentes y les mantendremos informados al respecto”, indicó la UCR.

La propia Albanese publicó un mensaje en sus redes sociales: “Conoces la cara del imperio el día que le tocas los nervios o traspasas sus confines (Saludos desde el aeropuerto de Costa Rica)”.

La Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica indicó sobre la decisión tomada que oficiales de la Policía Profesional de Migración, bajo el amparo de la Ley General de Migración, decidieron rechazar en horas de la tarde del jueves el ingreso de Albanese, proveniente de Francia. “Al contar con una alerta, se rechaza su ingreso, quedando a las órdenes de la aerolínea para gestionar su salida del país”, señaló la autoridad migratoria, sin dar más detalles.

“Esta acción realizada por la Dirección General de Migración y Extranjería corresponde al resguardo de las medidas de seguridad nacional”, agregó.

La representante del Consejo Universitario de la UCR, Ilka Treminio, dijo a AP que no se comprende la decisión de denegar la entrada de Albanese, pues su presencia en el país había sido ampliamente publicitada días atrás y era de conocimiento público.

“Nunca se nos dijo que había un impedimento para el ingreso de Francesca. En el aeropuerto le dijeron que había un impedimento para su ingreso por incumplir requisitos y que representa una amenaza para la seguridad”, explicó Treminio.

En el gobierno de Rodrigo Chaves (2022-2026) y el actual de Laura Fernández (2026-2030), Costa Rica ha estrechado su acercamiento a Israel. Se ha abstenido de votar en Naciones Unidas resoluciones que condenan la ocupación israelí y tiene pendiente la aprobación legislativa de un Tratado de Libre Comercio con Israel.

La representante universitaria dijo que la situación de Albanese representa una lesión a la libertad de expresión y movimiento de la relatora de la ONU, a quien la UCR esperaba en un acto este viernes ante más de 500 personas en el Aula Magna de la Universidad.

Treminio agregó que la Rectoría de la UCR solicitó explicaciones a Migración.

La Universidad de Costa Rica pretendía distinguir a Albanese por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

La Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 fue nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Su tarea consiste en informar públicamente sobre la situación y trabajar con los gobiernos, la sociedad civil y otras entidades para fomentar la cooperación internacional.

Organizaciones como el Centro Israelita Sionista de Costa Rica (CIS), representante de la comunidad judía en el país, ya habían manifestado su rechazo al reconocimiento que la UCR pretendía entregar a la italiana, a la que acusa de ser “antisemita”.

FUENTE: AP