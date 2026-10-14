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Corte Suprema de EEUU rechaza oír caso de pescador de langostas contra rastreo de barcos

PORTLAND, Maine, EE.UU. (AP) — La Corte Suprema se negó a escuchar el caso de un pescador de langostas que alegó que la exigencia del gobierno de colocar dispositivos electrónicos de rastreo en los barcos pesqueros equivale a un registro e incautación irrazonables.

Barcos pesqueros en Jonesport, Maine, el 28 de abril del 2023. (AP foto/Robert F. Bukaty)
Barcos pesqueros en Jonesport, Maine, el 28 de abril del 2023. (AP foto/Robert F. Bukaty) AP

El pescador de langostas de Maine Frank Thompson presentó una demanda después de que su estado comenzó a exigir que todos los langosteros con permisos federales instalaran rastreadores GPS en sus embarcaciones para recopilar datos que ayudarán a gestionar la industria. Thompson apeló ante el máximo tribunal tras perder en el tribunal de apelaciones.

La Corte Suprema denegó formalmente la petición de Thompson el 5 de octubre. La decisión permite al estado recopilar datos “de importancia crítica”, manifestó Carl Wilson, comisionado del Departamento de Recursos Marinos de Maine.

La medida “servirá para informar la evaluación de las poblaciones de langosta, reforzar la aplicación de la ley mar adentro y respaldar una mejor toma de decisiones en una variedad de contextos de gestión federal”, declaró Wilson en un comunicado.

La demanda de Thompson planteó interrogantes sobre los límites de la vigilancia gubernamental y las formas en que se gestionan las pesquerías comerciales. Pacific Legal Foundation, que representó a Thompson, indicó en un comunicado el martes que “la disputa sobre si el gobierno puede usar regulaciones para eludir las protecciones de la Cuarta Enmienda está lejos de terminar”.

La fundación afirmó en un blog que la decisión del tribunal significa que unos 1.200 pescadores de Maine con permisos federales pueden ser rastreados. Sin embargo, la batalla legal sobre la vigilancia gubernamental no ha terminado, sostuvo la fundación.

Grupos ambientalistas que han pedido una mayor vigilancia de la pesca comercial celebraron la decisión. Algunos han dicho que la industria necesita ser monitoreada más de cerca para proteger a las raras ballenas francas del Atlántico Norte, que son vulnerables a enredarse en los aparejos de pesca. Otros han afirmado que la población de langostas en declive necesita ser vigilada con mayor atención.

“La población de langostas de Nueva Inglaterra ha disminuido peligrosamente”, comentó Sarah Shahabi, abogada asociada de Conservation Law Foundation. “El rastreo de los barcos langosteros proporciona los datos oportunos y precisos que los reguladores necesitan. Esta decisión es un paso valioso hacia la gestión adecuada de esta especie emblemática”.

La mayor parte de la captura de langosta de Estados Unidos llega a los muelles en Maine, donde la pesca de langosta es una pieza clave de la historia y la cultura del estado. La captura en los muelles a menudo supera los 500 millones de dólares al año.

La decisión de la Corte Suprema de no escuchar el caso de Thompson fue una de dos resoluciones de tribunales federales contra pescadores de langosta este mes. El Tribunal de Apelaciones del 1er Circuito, con sede en Boston, también falló en contra de un grupo de empresas de la industria pesquera y organizaciones comerciales que demandaron al Acuario de la Bahía de Monterey en California. Los demandantes demandaron al acuario por difamación después de que su programa Seafood Watch incluyera a la langosta estadounidense y canadiense en su “lista roja” de productos que no se deben comer.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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