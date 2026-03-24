Corte Suprema de EEUU evalúa revivir la “dosificación” de asilo de Trump en la frontera

ARCHIVO – Una solicitante de asilo de Ecuador abraza a su padre mientras éste es detenido por agentes federales, el 31 de julio de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Olga Fedorova, Archivo AP

Algunos jueces conservadores parecieron receptivos al intento del Departamento de Justicia de revocar un fallo de un tribunal inferior contra la práctica conocida como “metering” (dosificación). Las autoridades migratorias limitaron la cantidad de personas que podían solicitar asilo, al afirmar que era necesario para gestionar un aumento en la frontera.

Los defensores sostienen que la política provocó una crisis humanitaria durante el primer mandato Trump, ya que las personas a las que se les negó el ingreso se asentaron en campamentos improvisados en México mientras esperaban una oportunidad para pedir asilo.

La política no está vigente ahora, y Trump ordenó una suspensión más amplia del sistema de asilo al inicio de su segundo mandato.

El gobierno, sin embargo, argumenta que la dosificación sigue siendo una “herramienta crítica” utilizada por administraciones de ambos partidos, y que debería estar disponible si fuera necesario en el futuro.

Algunos jueces parecieron abiertos a ese argumento, aunque otros plantearon dudas sobre si la política permitiría que personas que ingresaron al país de manera ilegal solicitaran asilo, mientras que a los recién llegados que buscan entrar legalmente por la frontera se les podría impedir el acceso.

“¿Por qué el Congreso privilegiaría a alguien que entra ilegalmente a Estados Unidos?”, preguntó el juez Brett Kavanaugh.

Un abogado del gobierno de Trump sostuvo que las personas rechazadas un día podrían regresar más adelante. “Lo que se dice es que nuestro puerto está a su máxima capacidad hoy; inténtelo de nuevo otro día”, explicó Vivek Suri, asistente del procurador general.

The Associated Press encontró a miles de inmigrantes en listas de espera cuando la política estaba vigente en 2019.

Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad, los migrantes que llegan a Estados Unidos deben poder solicitar asilo si temen persecución en sus países de origen. La disputa legal en el centro del caso sobre la dosificación se concentra en el significado de las palabras “llegar a”.

El Departamento de Justicia argumenta que eso se refiere a cualquier persona que ya esté en Estados Unidos, por lo que no se aplica a las personas a las que las autoridades detienen del lado mexicano de la frontera. Pero varios abogados de inmigración señalan que la ley, desde hace mucho, ha significado que cualquiera que acuda a un puerto de entrada debe poder solicitar asilo, y que así debería seguir siendo.

“Esta protección que salva vidas y, más importante aún, el acceso a ella, están consagrados en nuestras leyes y lo han estado durante décadas”, manifestó tras los alegatos Rebecca Cassler, abogada del American Immigration Council.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, acribilló a preguntas a un abogado de los migrantes sobre el lugar exacto en el que alguien debe estar para reclamar asilo. Pero la jueza Ketanji Brown Jackson sugirió que esas preguntas son difíciles de responder cuando la política no se está utilizando.

“Simplemente me parece que tenemos muchos supuestos sobre cómo pudo haber funcionado esta política en el pasado, cómo va a funcionar posiblemente en el futuro, pero no tenemos una política vigente en este momento sobre la cual realmente podamos decidir”, señaló.

La dosificación se utilizó por primera vez durante el gobierno del presidente Barack Obama, cuando grandes cantidades de haitianos aparecieron en el principal cruce hacia San Diego desde Tijuana, México. Se amplió a todos los cruces fronterizos desde México durante el primer mandato de Trump en la Casa Blanca.

La práctica terminó en 2020, cuando la pandemia de coronavirus llevó al gobierno a imponer mayores restricciones a los solicitantes de asilo. El presidente Joe Biden rescindió formalmente el uso de la dosificación en 2021.

También ese año, la jueza federal de distrito Cynthia Bashant, nominada por Obama, dictaminó que la dosificación violaba los derechos constitucionales de los migrantes y una ley federal que exige a los funcionarios que evalúen a cualquier persona que llegue a la frontera en busca de asilo.

Un dividido Tribunal de Apelaciones del 9no Circuito confirmó su fallo, pero casi la mitad de los jueces del pleno del tribunal de apelaciones con sede en San Francisco votó a favor de volver a escuchar el caso, una contundente señal que pudo haber llamado la atención de los jueces del Supremo.

Las personas que buscan refugio en Estados Unidos pueden solicitar asilo una vez que están en suelo estadounidense, independientemente de si llegaron legalmente o no. Para calificar, deben demostrar temor de persecución en su país por razones específicas, como su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política.

Una vez que se concede el asilo, las personas no pueden ser deportadas. Pueden trabajar legalmente, traer a familiares inmediatos al país, solicitar la residencia legal y, con el tiempo, buscar la ciudadanía estadounidense.

El caso sobre la dosificación es una de las distintas demandas migratorias que el tribunal analiza en este periodo, incluido el intento de Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento para bebés nacidos de personas que están en Estados Unidos ilegalmente y el esfuerzo del gobierno por retirar protecciones legales a migrantes que huyen de la inestabilidad y de conflictos armados.

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El videoperiodista Nathan Ellgren contribuyó a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP