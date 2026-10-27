Corte Suprema de EEUU declina intervenir en disputa sobre norma migratoria de era Biden

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La Corte Suprema de Estados Unidos en Washington, el 5 de octubre del 2026. (AP foto/Mariam Zuhaib) AP

El máximo tribunal rechazó una solicitud de ciudades gobernadas por demócratas según las cuales la norma se utilizó para ayudar a víctimas de delitos y a menores desatendidos, y que debería restablecerse.

Texas y el gobierno de Trump aceptaron una orden judicial que bloqueaba la regulación después de que el estado presentara una demanda. Texas alegó que la práctica, conocida como cierre administrativo, se amplió de manera drástica bajo la presidencia de Biden y, en la práctica, permitió que muchas personas permanecieran en el país de forma indefinida.

Las ciudades de Baltimore, Columbus, Ohio, y New Haven, Connecticut, junto con la agrupación Centro Legal de la Raza, habían pedido sumarse al caso para defender la regulación. Presentaron una apelación de emergencia ante la Corte Suprema después de que un juez se negara a permitirles intervenir.

Representados por el grupo Democracy Forward, argumentaron que Texas y el gobierno de Trump habían colaborado para lograr que la regulación quedara bloqueada de manera permanente en los tribunales, eludiendo un proceso público de elaboración de normas.

El Departamento de Justicia había instado a los magistrados a rechazar la apelación, al señalar que las ciudades no tenían legitimación legal para impugnar el acuerdo y que no habían demostrado que sufrirían un perjuicio legal inmediato.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP