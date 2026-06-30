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Corte Suprema de EEUU anula límites al gasto de partidos en campañas

WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema eliminó el martes los límites sobre cuánto pueden gastar los partidos políticos en coordinación con candidatos al Congreso y a la presidencia, al anular una ley federal electoral de hace más de 50 años.

La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington el 29 de junio del 2026. (AP foto/Mariam Zuhaib)
La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington el 29 de junio del 2026. (AP foto/Mariam Zuhaib) AP

Impulsados por una demanda encabezada por republicanos que incluye al vicepresidente JD Vance, los jueces conservadores del tribunal volvieron a conformar la mayoría en la más reciente decisión, que desmanteló límites aprobados por el Congreso para recaudar y gastar dinero con el fin de influir en las elecciones. La decisión Citizens United del tribunal en 2010 abrió la puerta al gasto independiente ilimitado en las elecciones federales.

Los límites al gasto partidista surgen del deseo de impedir que grandes donantes eludan los topes a las contribuciones individuales a un candidato, canalizando sumas ilimitadas hacia el partido, con el entendido de que el dinero se gastará en favor del candidato.

La Corte Suprema ya había respaldado anteriormente esos límites, en 2001.

Los comités republicanos para candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado presentaron la demanda en Ohio en 2022, a la que se sumaron Vance, entonces senador por Ohio, y el entonces representante Steve Chabot.

Después de que el presidente Donald Trump asumió el cargo para su segundo mandato, la Comisión Federal Electoral dejó de defender la ley y se unió a los republicanos para pedir su anulación.

Los demócratas habían pedido al tribunal que mantuviera la ley, aunque existe un amplio consenso en que los límites de gasto han perjudicado a los partidos políticos en una era de gasto ilimitado por parte de otras organizaciones.

El año pasado, el gasto partidista coordinado para las contiendas al Senado osciló entre 127.200 dólares en varios estados con poblaciones pequeñas y casi 4 millones de dólares en California, el estado más poblado. Para las contiendas a la Cámara de Representantes, los límites eran de 127.200 dólares en los estados con un solo representante y de 63.600 dólares en el resto.

Las divisiones arraigadas entre jueces liberales y conservadores sobre las restricciones al financiamiento de campañas quedaron en evidencia cuando el tribunal escuchó los argumentos en diciembre.

“Cada vez que interferimos con el diseño del Congreso, empeoramos las cosas”, declaró la magistrada Sonia Sotomayor, disidente en Citizens United y en otros casos del tribunal sobre dinero en campañas.

En contraste, el juez Samuel Alito, integrante de la mayoría en Citizens United, describió la decisión como “muy vilipendiada, creo que vilipendiada injustamente”. El efecto de la decisión fue “nivelar el terreno de juego”, sostuvo Alito, al ampliar el derecho a gastar libremente que antes pertenecía únicamente a las empresas de medios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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