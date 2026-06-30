Corte Suprema de EEUU analizará si prohibición de rifles semiautomáticos viola Segunda Enmienda

Los jueces indicaron el martes que escucharán apelaciones que impugnan las prohibiciones del rifle AR-15 y de armas de fuego semiautomáticas similares en Connecticut y en el área de Chicago.

Existen leyes similares en cerca de una docena de estados, que abarcan grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Washington, D.C. En 2004, el Congreso permitió que expirara una prohibición nacional de armas de asalto, pero los demócratas han respaldado su renovación en respuesta a una serie de tiroteos masivos. Los estados también han aprobado sus propias leyes, entre ellas, medidas recientes en Virginia y Rhode Island.

Se trata de la más reciente disputa de alto perfil sobre armas que llega al tribunal desde que su mayoría conservadora emitió en 2022 un fallo histórico que amplía los derechos de la Segunda Enmienda y dio pie a impugnaciones de leyes sobre armas de fuego en todo el país.

Se espera que los alegatos se escuchen en otoño.

La ley de Connecticut se aprobó después de que el autor de un tiroteo masivo utilizara un AR-15 para matar a 26 niños y educadores en la escuela primaria Sandy Hook en 2012. Los abogados de los estados sostienen que estas armas son las preferidas de quienes perpetran tiroteos masivos y que pueden prohibirse conforme a la Constitución porque son similares a armas de grado militar.

“Estas leyes son medidas críticas de seguridad pública, y son congruentes con la Segunda Enmienda”, afirmó Janet Carter, directora gerente de Everytown Law, un grupo de litigios relacionados con la Segunda Enmienda y de control de armas.

Por su parte, los grupos de derechos de portación de armas, afirman que es inconstitucional prohibir los rifles semiautomáticos, que millones de estadounidenses poseen legalmente.

“La Segunda Enmienda protege las armas de uso común para propósitos legales, y es difícil argumentar que un tipo de rifle que posiblemente supera en número a los camiones Ford F-150 en Estados Unidos no cumple con ese estándar”, afirmó Adam Kraut, director ejecutivo de la Second Amendment Foundation.

“La tradición histórica permite que los estados respondan a daños sociales emergentes y sin precedentes y prevenirlos, al prohibir las armas que los causan”, escribieron. Los tribunales inferiores han ratificado la medida.

Pero los grupos defensores del derecho a portar armas argumentan que prohibir los rifles semiautomáticos viola la Segunda Enmienda, ya que millones de estadounidenses los poseen legalmente.

Los abogados de la Asociación Nacional por los Derechos de las Armas escribieron: “Los rifles y los cargadores son ‘armas portables’ y, por lo tanto, son manifiestamente ‘armas’ cubiertas por el texto explícito de la Constitución”.

Cuatro jueces conservadores del tribunal, integrado por nueve miembros —suficientes para aceptar revisar un caso—, habían dado a entender que solo era cuestión de tiempo antes de que el tribunal abordara el tema.

La prohibición en el condado de Cook, Illinois, se aprobó por primera vez en 1993. Los tribunales inferiores han mantenido ambas leyes.

“Si la Segunda Enmienda no protege los rifles más populares del país, es difícil ver cómo protege cualquier arma de fuego”, aparte de las pistolas que se mantienen en el hogar, escribieron los impugnantes.

Por otra parte, abogados del condado de Cook afirman que la medida es constitucional. “El trauma que las masacres con armas de asalto han infligido al público en general ha sido asombroso”, escribieron.

En este periodo, la Corte Suprema respaldó los derechos de la Segunda Enmienda en dos casos, al anular restricciones al porte de armas en Hawái y establecer una amplia prohibición federal de posesión de armas por parte de consumidores de marihuana. Anteriormente ha mantenido algunas restricciones, como una ley que prohíbe tener armas a personas sujetas a órdenes de restricción por violencia doméstica.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP