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Entre la decena de demandas que tiene el máximo tribunal pendientes contra la norma conocida como “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, sus tres miembros declararon inconstitucional el jueves dos de sus artículos que le habían quitado al Estado la facultad de controlar el costo de los servicios de las empresas de medicina privada.

Milei, quien se define como “anarcocapitalista” —corriente dentro del liberalismo que aspira a la eliminación del Estado— derogó o modificó más de 300 regulaciones que pesaban sobre distintos sectores de la economía a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), prescindiendo del Congreso.

En el caso de la salud, la resolución abrió las puertas a los prestadores a aplicar aumentos incluso por encima de la inflación mensual, que en ese entonces rondaba el 25%. Una usuaria inició acciones legales luego de que su factura aumentara más de 100%.

Los magistrados argumentaron en su resolución que “no surge una mínima justificación de las razones o circunstancias de excepción que motivaron las modificaciones” en el mercado de salud a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) y no por la vía del Congreso, tal como establece la Constitución.

Si bien el máximo tribunal aclaró que “lo resuelto no implicó en modo alguno, emitir opinión respecto de otros aspectos del decreto” en cuestión, este primer fallo adverso es un golpe directo al corazón del plan desregulador de Milei justo en momentos en que los mercados financieros e inversores empiezan a cuestionarse si el mandatario liberal logrará la reelección el año próximo en un contexto de una economía al borde de la recesión.

El gobierno no se pronunció sobre el fallo.

FUENTE: AP