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Corte de Seúl condena a un youtuber estadounidense a 6 meses de cárcel por bromas ofensivas

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Un youtuber estadounidense que provocó indignación nacional en Corea del Sur por protagonizar escenas provocadora como bailar sobre una estatua que recuerda a las víctimas de esclavitud sexual en tiempos de guerra, fue condenado a seis meses de prisión por un tribunal de Seúl el miércoles.

La Corte del Distrito Oeste de Seúl declaró culpable a Ramsey Khalid Ismael, un autoproclamado “troll” de internet conocido en línea como Johnny Somali, de múltiples cargos, como obstrucción de actividades comerciales y distribución de contenido sexualmente explícito falsificado.

La fiscalía había solicitado una pena de tres años para Ismael, quien también enfrentaba acusaciones de acosar a empleados y visitantes en un parque de diversiones, alterar el funcionamiento de una tienda de conveniencia al poner música a todo volumen y volcar fideos sobre una mesa, provocar escenas similares en un autobús y en el metro, y distribuir videos sexuales falsificados sin consentimiento.

El tribunal indicó que el joven de 25 años mostró un desprecio “grave” por la ley surcoreana, y señaló que ofendió a innumerables personas con acciones transmitidas en vivo destinadas a generar ingresos en YouTube. El tribunal ordenó su detención inmediata tras el veredicto, al considerar que existía riesgo de fuga.

Somali provocó indignación pública en Corea del Sur en octubre de 2024 después de publicar un video en el que aparecía besando y realizando un baile erótico sobre una estatua que rinde homenaje a las víctimas de la esclavitud sexual del ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Más tarde se disculpó y afirmó que no conocía la importancia del monumento.

Ismael, a quien se le prohibió salir del país mientras se desarrollaba el juicio, dijo anteriormente a reporteros locales que lamentaba sus acciones y que deseaba disculparse ante el público surcoreano.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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