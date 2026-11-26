Compartir en:









El Ministerio de Unificación de Corea del Sur indicó que permitió el regreso de los otros seis a Corea del Norte a bordo de su embarcación, cruzando la frontera marítima oriental entre las dos Coreas, el viernes por la mañana.

La marina y la guardia costera del Sur rescataron a los norcoreanos en aguas internacionales cerca de la isla de Ulleung el 3 de noviembre.

No es raro que se encuentren barcos pesqueros norcoreanos a la deriva al sur de los límites marítimos orientales y occidentales entre las dos naciones. Corea del Sur suele repatriar a los pescadores si quieren regresar y no se les considera sospechosos de espionaje, pero les permite reasentarse en el país si así lo deciden.

Corea del Norte aún no ha realizado comentarios acerca del pescador que optó por quedarse en el Sur. Pyongyang es muy sensible a las deserciones y a menudo acusa a Seúl de incitar a sus ciudadanos a hacerlo, algo que el Sur niega.

Las dos Coreas siguen divididas por una de las fronteras más fortificadas del mundo desde el armisticio que puso fin a la Guerra de Corea (1950-53). A los ciudadanos de ambos países no se les permite intercambiar llamadas telefónicas, cartas y correos electrónicos entre sí.

Más de 34.000 norcoreanos han huido al Sur por razones económicas y políticas desde el fin de la guerra, en su mayoría durante las últimas tres décadas. Las hostilidades entre las dos naciones se han agravado en los últimos años, con Pyongyang poniendo fin a sus vínculos con Seúl y concentrándose en ampliar su programa nuclear.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP