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El Ministerio del Interior y Seguridad había reportado en un principio que una aeronave rusa había violado el espacio aéreo surcoreano y pidió a los residentes de la isla de Ulleung que se trasladaran a instalaciones subterráneas o se resguardaran dentro de edificios.

El gobierno levantó posteriormente la orden de evacuación y más tarde ajustó su evaluación para señalar que la aeronave posiblemente era norcoreana.

El gobierno y las fuerzas armadas no dieron a conocer más detalles por el momento.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP