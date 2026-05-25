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Corea del Norte lanza un proyectil no identificado sobre el mar

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Corea del Norte lanzó un proyectil no identificado frente a su costa occidental el martes, informaron las fuerzas armadas surcoreanas.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur no ofreció más detalles.

El lanzamiento se llevó a cabo después de otro realizado por Pyongyang el 19 de abril, cuando disparó varios misiles de corto alcance en lo que los medios estatales dijeron era una demostración de ojivas de bombas de racimo.

El gobernante norcoreano Kim Jong Un se ha centrado en ampliar sus arsenales nucleares y de misiles desde que las gestiones diplomáticas con el presidente estadounidense Donald Trump se vinieron abajo en 2019. Trump ha manifestado repetidamente su deseo de volver a las conversaciones con Kim, pero hasta ahora el gobierno norcoreano ha ignorado esos acercamientos y, como condición previa al diálogo, ha instado a Washington a abandonar las exigencias de que Corea del Norte se desnuclearice.

Kim ha adoptado una postura cada vez más dura hacia Corea del Sur, a la que ha declarado el enemigo permanente y más hostil de su país. Mientras tanto, la diplomacia permanece estancada y crecen las tensiones por sus ambiciones nucleares.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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