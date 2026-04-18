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Corea del Norte lanza misiles balísticos hacia el mar

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Corea del Norte lanzó múltiples misiles balísticos hacia el mar el domingo, según informaron Corea del Sur y Japón, en la más reciente prueba de armamento norcoreano este año.

ARCHIVO - En esta foto facilitada por el gobierno norcoreano, el mandatario norcoreano Kim Jong Un (centro), visita un lugar no revelado el domingo 12 de abril de 2026 para observar pruebas de misiles. A los periodistas independientes no se les permitió cubrir el evento que se muestra en la imagen. El contenido de esta imagen es tal como se proporcionó y no puede verificarse de forma independiente. La marca de agua que aparece en la imagen dice ACNC, siglas de Agencia Central de Noticias de Corea. (Agencia Central de Noticias de Corea/Servicio de Noticias de Corea vía AP, Archivo)
ARCHIVO - En esta foto facilitada por el gobierno norcoreano, el mandatario norcoreano Kim Jong Un (centro), visita un lugar no revelado el domingo 12 de abril de 2026 para observar pruebas de misiles. A los periodistas independientes no se les permitió cubrir el evento que se muestra en la imagen. El contenido de esta imagen es tal como se proporcionó y no puede verificarse de forma independiente. La marca de agua que aparece en la imagen dice ACNC, siglas de Agencia Central de Noticias de Corea. (Agencia Central de Noticias de Corea/Servicio de Noticias de Corea vía AP, Archivo) AP

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur indicó que los lanzamientos se realizaron desde la zona oriental de Sinpo, en Corea del Norte. Señaló que Corea del Sur ha reforzado su postura de vigilancia y está intercambiando información de cerca con Estados Unidos y Japón.

La oficina presidencial de Corea del Sur informó que su Consejo de Seguridad Nacional planea celebrar una reunión de emergencia para analizar los lanzamientos.

El Ministerio de Defensa de Japón también detectó los lanzamientos y afirmó que se creía que las armas habían caído en aguas frente a la costa oriental de Corea del Norte. Indicó que Tokio protestó enérgicamente ante Pyongyang y sostuvo que los lanzamientos del domingo amenazan la paz regional e internacional y que violaron resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que prohíben cualquier actividad balística por parte de Corea del Norte.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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