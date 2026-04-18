Corea del Norte lanza misiles balísticos hacia el mar

ARCHIVO - En esta foto facilitada por el gobierno norcoreano, el mandatario norcoreano Kim Jong Un (centro), visita un lugar no revelado el domingo 12 de abril de 2026 para observar pruebas de misiles. A los periodistas independientes no se les permitió cubrir el evento que se muestra en la imagen. El contenido de esta imagen es tal como se proporcionó y no puede verificarse de forma independiente. La marca de agua que aparece en la imagen dice ACNC, siglas de Agencia Central de Noticias de Corea. (Agencia Central de Noticias de Corea/Servicio de Noticias de Corea vía AP, Archivo) AP