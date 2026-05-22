Corbin Carroll pega sencillo impulsor en la 9na y Diamondbacks superan 2-1 a Rockies

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El venezolano Eduardo Rodríguez, de los Diamondbacks de Arizona, lanza en el encuentro ante los Rockies de Colorado, el jueves 21 de mayo de 2026 (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

El venezolano Eduardo Rodríguez lanzó siete entradas sin permitir carreras después de sufrir su primera derrota de la temporada, precisamente ante los Rockies el fin de semana pasado.

Colorado aprovechó después de que Rodríguez salió, al empatar 1-1 en la octava entrada, cuando el también venezolano Juan Morrillo golpeó a Tyler Freeman con las bases llenas.

Paul Sewald (1-4) trabajó una novena perfecta y el dominicano Juan Mejía (0-4) otorgó dos bases por bolas en la parte baja.

Carroll conectó un sencillo al jardín derecho con cuenta de 2-2 y el venezolano Gabriel Moreno venció el tiro al plato para la segunda victoria de Arizona dejando en el terreno al rival en tres juegos.

El dominicano Ketel Marte pegó un jonrón decisivo de dos carreras el martes, en la victoria 5-3 de los Diamondbacks sobre San Francisco.

Rodríguez no permitió un hit hasta el doblete de su compatriota Ezequiel Tovar, que cayó apenas dentro de la línea por el jardín derecho. Jake McCarthy siguió con un sencillo dentro del cuadro con un out, pero Rodríguez hizo una buena jugada para poner out a Tovar en el plato en el toque de bola de Braxton Fulford.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP