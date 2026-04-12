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Contreras y Story conectan cuatro hits cada uno y los Medias Rojas derrotan 9-3 a los Cardenales

SAN LUIS (AP) — El venezolano Willson Contreras conectó un jonrón contra su antiguo equipo e igualó su máximo de carrera con cuatro hits, y guió a los Medias Rojas de Boston a una victoria de 9-3 sobre los Cardenales de San Luis el domingo.

Willson Contreras, de los Medias Rojas de Boston, batea un sencillo en la tarcera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Cardenales de San Luis, el domingo 12 de abril de 2026, en San Luis. (AP Foto/Michael Thomas)
Willson Contreras, de los Medias Rojas de Boston, batea un sencillo en la tarcera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Cardenales de San Luis, el domingo 12 de abril de 2026, en San Luis. (AP Foto/Michael Thomas) AP

Trevor Story también sumó cuatro imparables por los Medias Rojas. Contreras disparó un cuadrangular de dos carreras en la segunda entrada y terminó con tres impulsadas. Boston lo adquirió procedente de San Luis en un canje en diciembre.

Contreras pegó sencillos en la tercera, cuarta y séptima antes de elevarse al jardín izquierdo en la novena. Fue su octavo juego de cuatro hits en Grandes Ligas y el primero desde junio de 2023, cuando con los Cardenales lo logró ante los Cachorros de Chicago en Londres.

El dominicano Brayan Bello (1-1) permitió dos carreras y seis hits en 6 entradas y dos tercios, en su apertura número 100 en las Grandes Ligas.

Jordan Walker conectó su séptimo jonrón de la temporada, el mayor total en las Grandes Ligas, en la segunda entrada por San Luis. Alec Burleson también se voló la barda, pero Andre Pallante (1-1) recibió siete carreras y 10 hits en cinco entradas.

Jarren Duran conectó un doble de tres carreras por encima de la cabeza del jardinero central de los Cardenales, Victor Scott II, y más tarde anotó en la cuarta para poner a Boston arriba 7-1.

Roman Anthony le dio a los Medias Rojas una ventaja de 3-0 en la segunda entrada cuando impulsó a Trevor Story con un rodado al campocorto Thomas Saggese, con un out y las bases llenas; Saggese se vio obligado a tirar a primera después de que el segunda base de los Cardenales, JJ Wetherholt, llegara tarde a cubrir la almohadilla en segunda.

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