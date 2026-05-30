Continúan labores para liberar a 4 hombres atrapados en una cueva en Laos; buscan a 2 desaparecidos

Esta imagen tomada de un video difundido por Benz Norrased Palasing Seascout Diving muestra a rescatistas hablando con pobladores atrapados dentro de una cueva inundada en la provincia de Xaisomboun, el miércoles 27 de mayo de 2026, en Laos. (Benz Norrased Palasing Seascout Diving via AP) AP

Los rescatistas esperan sacar a los cuatro hombres durante el sábado, después de señalar que el viernes no estaban listos para ser sacados. Las cuadrillas realizan labores para drenar más agua de la cueva mientras continúan con la búsqueda de dos personas que siguen desaparecidas.

“Una persona logró salir a salvo, y no nos detendremos hasta que las cuatro personas restantes también regresen a casa”, escribió Norrased Palasing, un buzo tailandés que participa en la operación, en su página de Facebook.

Según los rescatistas, tomó unos 30 minutos evacuar al primer sobreviviente de la cueva el viernes. Videos mostraron el momento en que emergió del agua acompañado de un buzo, recuperando el aliento antes arrastrarse con problemas a través de un pasaje estrecho e inundado y ponerse de pie. Mientras los rescatistas lo ayudaban a alejarse del túnel, se escuchó que una persona advertía a las demás que tuvieran cuidado porque tenía las manos lesionadas. Luego lo envolvieron en una manta térmica y lo ayudaron a sentarse.

Otro video muestra al hombre saliendo por la entrada de la cueva con una lámpara sujeta a la frente. Caminaba con dificultad con la ayuda de dos hombres, quienes lo entregaron a otros integrantes del equipo.

Según informes, los aldeanos habían entrado a la cueva la semana pasada en busca de minerales valiosos antes de quedar atrapados por una inundación repentina que les impidió salir. Otro de los pobladores logró escapar y alertó a las autoridades sobre los siete que quedaron atrapados.

Cinco de ellos fueron localizados con vida el miércoles. Fueron identificados por sus nombres de pila como Khamla, Mued, Ee, Ing y Laen. De momento se desconoce quién de ellos fue evacuado el viernes.

Los buzos les suministraron agua, alimentos blandos y mantas térmicas para mantenerlos calientes, aunque videos grabados desde el interior de la cueva dejaban entrever el deterioro de su estado físico.

A los equipos de rescate de Laos y de la vecina Tailandia se sumaron socorristas japoneses y malasios. También se informó la llegada de que especialistas de Indonesia, Francia y Australia hacia una zona escarpada de la provincia central de Xaisomboun, a unos 120 kilómetros (75 millas) al norte de la capital, Vientiane.

Varios de ellos participaron en el complejo rescate de 12 niños y su entrenador de fútbol de una cueva en el norte de Tailandia en 2018.

Más desafíos para los rescatistas

En un video grabado el viernes, aproximadamente una hora antes de la evacuación del primer hombre, el rescatista tailandés Kengkaj Bongkawong, de Metta Tham Rescue Kalasin, detalló los desafíos de la operación.

El equipo ha instalado una estación en una gran cámara de la cueva, a la que sólo se puede acceder a través de más de 200 metros de pasajes retorcidos, estrechos e inundados. Desde ese punto, los buzos deben sumergirse por un túnel inundado de unos 30 metros antes de llegar hasta los hombres.

“Para bucear en una cueva hay problemas con la temperatura, las zonas estrechas, el control del movimiento y el manejo del pánico del sobreviviente, lo cual será difícil, pero tenemos que hacerlo”, explicó Kengkaj.

Existe un riesgo considerable para el equipo al momento de guiar a los sobrevivientes, quienes no tienen habilidades de buceo, a través de agua con nula visibilidad.

Un video mostró al buzo tailandés Norrased y al buzo finlandés Mikko Paasi mientras le enseñan a los hombres cómo usar el equipo de buceo, incluidas técnicas de respiración bajo el agua.

“Todo el tiempo, respiren sólo por la boca. No respiren por la nariz, ¿entienden?”, dijo Norrased durante la sesión.

Los rescatistas también se preparan para buscar a otros dos aldeanos que siguen desaparecidos.

Kengkaj indicó que el equipo planea explorar un área más profunda de la cueva, 20 o 25 metros más allá de donde se encontró a los sobrevivientes. Advirtió, sin embargo, que esa sección está muy inundada.

“Esa zona tiene mucha agua. El agua va hacia allá porque es aún más profunda que este lugar”, indicó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP