Consumidores de lujo impulsan el sector hacia el crecimiento pese a tensiones globales

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Un modelo usa un producto Dolce & Gabbana en una exhibición en Milán, Italia, el 20 de junio del 2026. (AP foto/Nicola Marfisi) AP

Tras dos años de contracción, las ventas mundiales de bienes personales de lujo están previstas a crecer entre un 2% y un 4% en 2026, hasta alcanzar entre 365.000 millones y 373.000 millones de euros (entre 415.000 millones y 424.000 millones de dólares), frente a los 358.000 millones de euros del año pasado, señaló Bain en un estudio semestral. La recuperación estará liderada por las Américas, donde algunas marcas de lujo estadounidenses registraron un crecimiento en el primer trimestre de hasta el 15%.

“La gente sigue viva y quiere vivir su mejor vida”, declaró la coautora Claudia D’Arpizio, socia de Bain y considerada la principal consultora en bienes de lujo. "Así que existe esta tendencia de buscar una buena calidad de vida, de mejorar sus vidas y encontrar sentido y vivir experiencias, que es más fuerte que el miedo al futuro”.

Tras una rebelión de los consumidores por las fuertes subidas de precios, los precios se han estabilizado con más ofertas de nivel de entrada, y los consumidores están regresando al ámbito del lujo, explicó D’Arpizio. Lo calificó como “una situación más saludable en comparación con hace dos años”, pero agregó que las marcas tendrán que seguir luchando para recuperar “el amor del cliente, que se ha roto un poco en los años anteriores”.

El escenario base supone que los conflictos en Oriente Medio se estabilizan, que el gasto local ayuda a compensar los flujos turísticos irregulares y que la demanda en China mejora gradualmente. El escenario a la baja de Bain prevé un crecimiento plano, mientras que una disminución de las tensiones geopolíticas y un crecimiento acelerado en China podrían elevar el crecimiento hasta un 6%.

Los compradores de Estados Unidos estaban gastando en ropa informal de uso diario, joyería y productos de belleza, con consumidores jóvenes menores de 35 años impulsando las ventas.

La economía china está prevista a volver a crecer, ayudada por las ventas en línea de prendas confeccionadas, mientras que Europa se queda rezagada en gran medida debido a una caída del turismo provocada por las tensiones geopolíticas. Incluso Dubái ha visto a los residentes locales volver a las tiendas.

“La gente quiere vivir una vida normal; ese es un sentimiento más fuerte”, indicó D’Arpizio. __________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP