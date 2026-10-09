americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Consejo electoral de Haití elimina norma contra candidatos sancionados por otros países

SAN JUAN (AP) — Los candidatos políticos haitianos ya no tendrán que demostrar que sus activos están libres de sanciones impuestas por un país extranjero, según un decreto del consejo que prepara unas elecciones largamente postergadas, pero los políticos sancionados por la ONU seguirán impedidos de postularse.

ARCHIVO - Un peatón camina cerca del Banco de la República de Haití, a la derecha, el jueves 21 de marzo de 2019, en Puerto Príncipe, Haití. (AP Foto/Dieu Nalio Chery, archivo)
ARCHIVO - Un peatón camina cerca del Banco de la República de Haití, a la derecha, el jueves 21 de marzo de 2019, en Puerto Príncipe, Haití. (AP Foto/Dieu Nalio Chery, archivo) AP

Entre los políticos conocidos sancionados por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea figuran el expresidente haitiano Michel Martelly y Youri Latortue, expresidente del Senado haitiano. No han anunciado públicamente planes para presentarse en las próximas elecciones generales, las primeras a llevarse a cabo en más de una década.

Los posibles candidatos ya no están obligados a presentar un certificado del Banco de la República de Haití que confirme que no están sujetos a congelamientos de activos y que son elegibles para postularse, de acuerdo con un documento oficial hecho público el jueves. Aun así, deberán presentar otros documentos, incluidos los relativos a cualquier antecedente penal.

Quienes estén sancionados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas siguen siendo inelegibles para postularse. El Consejo ha sancionado a nueve haitianos, casi todos ellos líderes de pandillas, al igual que a Prophane Victor, un exlegislador acusado desde hace tiempo de proporcionar armas a pandillas.

Algunos críticos sostienen que los cambios más recientes en las normas por parte del Consejo Electoral Provisional de Haití eliminan salvaguardas y medidas de rendición de cuentas que son importantes para las elecciones.

Michael Deibert, autor de libros sobre Haití, dijo que las nuevas reglas no muestran ningún empeño por impedir la participación de candidatos que han sido “vinculados de manera creíble” con actos ilícitos.

“A través de las múltiples versiones de estas autoridades interinas en Haití, hemos visto el deseo de la clase política de protegerse a sí misma por encima de todo", apuntó Deibert.

Un nuevo informe presentado al Consejo de Seguridad de la ONU y hecho público esta semana detalla los profundos vínculos entre las pandillas y los actores políticos y económicos del país, al tiempo que advierte de un aumento de la violencia de cara a las elecciones.

El Consejo Electoral Provisional de Haití ha aplazado hasta el 31 de octubre la fecha límite para que los candidatos se inscriban, pero no ha hecho ningún anuncio sobre la fecha de las elecciones generales, que oficialmente siguen previstas para el 13 de diciembre.

El ex primer ministro haitiano Evans Paul criticó el cambio más reciente, advirtiendo el viernes en la red social X que “el país se está hundiendo en una transición interminable, donde cada nueva regla se percibe como una herramienta de control político partidista, más que como un paso hacia la democracia”.

“La inestabilidad jurídica del gobierno está matando el proceso”, escribió. “Al alterar constantemente las reglas, las autoridades han saboteado el propio proceso que alegaban estar organizando”.

Hasta ahora se han inscrito más de 784.000 votantes en un país de más de 12 millones de personas. Sólo 58.695 de ellos están registrados en la región de Artibonite, el segundo distrito electoral más grande de Haití, y uno que este año ha registrado un aumento sin precedentes de la violencia de pandillas.

Según un conteo preliminar en línea del consejo electoral, hasta ahora se han inscrito 13 aspirantes a la presidencia, junto con 929 candidatos a la Cámara de Diputados, 755 aspirantes a alcaldías y 282 candidatos al Senado, aunque esas cifras no representan una lista oficial ni definitiva.

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
En esta imagen sin fecha, publicada en los perfiles del Ministerio de Exteriores de Israel en redes sociales, el capitán indio Smit Machchhar, en la cabina de un avión en un lugar no revelado. Machchhar estaba a los mandos del avión de FlyDubai que se tuvo que desviar a Tabuk, Arabia Saudí, para un aterrizaje de emergencia el 30, de septiembre de 2026. (Ministerio de Exteriores de Israel vía AP)

"Luché por mi vida": Piloto indio, aclamado como héroe, recuerda el ataque en la cabina de FlyDubai

Destacados del día

GRAVE ACCIDENTE EN MARIANAO, LA HABANA: un Moskvitch termina volcado y reportan un conductor herido de gravedad

GRAVE ACCIDENTE EN MARIANAO, LA HABANA: un Moskvitch termina volcado y reportan un conductor herido de gravedad

HISTÓRICO EN CUBA: Industriales estrena patrocinador privado en su camiseta tras 65 Series Nacionales de Béisbol

HISTÓRICO EN CUBA: Industriales estrena patrocinador privado en su camiseta tras 65 Series Nacionales de Béisbol

Huracán Isaías alcanza categoría 3 con vientos de 195 km/h y amenaza la costa del golfo de México

Huracán Isaías alcanza categoría 3 con vientos de 195 km/h y amenaza la costa del golfo de México

Trump anuncia que EEUU no atacará a Irán antes de las elecciones de noviembre, pero mantendrá el bloqueo naval

Trump anuncia que EEUU no atacará a Irán antes de las elecciones de noviembre, pero mantendrá el bloqueo naval

MANUEL MARRERO SE CONVIERTE EN BODEGUERO: promete cinco libras de arroz, azúcar y granos a 883.000 cubanos

MANUEL MARRERO SE CONVIERTE EN BODEGUERO: promete cinco libras de arroz, azúcar y granos a 883.000 cubanos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter