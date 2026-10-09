Consejo electoral de Haití elimina norma contra candidatos sancionados por otros países

ARCHIVO - Un peatón camina cerca del Banco de la República de Haití, a la derecha, el jueves 21 de marzo de 2019, en Puerto Príncipe, Haití. (AP Foto/Dieu Nalio Chery, archivo) AP

Entre los políticos conocidos sancionados por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea figuran el expresidente haitiano Michel Martelly y Youri Latortue, expresidente del Senado haitiano. No han anunciado públicamente planes para presentarse en las próximas elecciones generales, las primeras a llevarse a cabo en más de una década.

Los posibles candidatos ya no están obligados a presentar un certificado del Banco de la República de Haití que confirme que no están sujetos a congelamientos de activos y que son elegibles para postularse, de acuerdo con un documento oficial hecho público el jueves. Aun así, deberán presentar otros documentos, incluidos los relativos a cualquier antecedente penal.

Quienes estén sancionados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas siguen siendo inelegibles para postularse. El Consejo ha sancionado a nueve haitianos, casi todos ellos líderes de pandillas, al igual que a Prophane Victor, un exlegislador acusado desde hace tiempo de proporcionar armas a pandillas.

Algunos críticos sostienen que los cambios más recientes en las normas por parte del Consejo Electoral Provisional de Haití eliminan salvaguardas y medidas de rendición de cuentas que son importantes para las elecciones.

Michael Deibert, autor de libros sobre Haití, dijo que las nuevas reglas no muestran ningún empeño por impedir la participación de candidatos que han sido “vinculados de manera creíble” con actos ilícitos.

“A través de las múltiples versiones de estas autoridades interinas en Haití, hemos visto el deseo de la clase política de protegerse a sí misma por encima de todo", apuntó Deibert.

Un nuevo informe presentado al Consejo de Seguridad de la ONU y hecho público esta semana detalla los profundos vínculos entre las pandillas y los actores políticos y económicos del país, al tiempo que advierte de un aumento de la violencia de cara a las elecciones.

El Consejo Electoral Provisional de Haití ha aplazado hasta el 31 de octubre la fecha límite para que los candidatos se inscriban, pero no ha hecho ningún anuncio sobre la fecha de las elecciones generales, que oficialmente siguen previstas para el 13 de diciembre.

El ex primer ministro haitiano Evans Paul criticó el cambio más reciente, advirtiendo el viernes en la red social X que “el país se está hundiendo en una transición interminable, donde cada nueva regla se percibe como una herramienta de control político partidista, más que como un paso hacia la democracia”.

“La inestabilidad jurídica del gobierno está matando el proceso”, escribió. “Al alterar constantemente las reglas, las autoridades han saboteado el propio proceso que alegaban estar organizando”.

Hasta ahora se han inscrito más de 784.000 votantes en un país de más de 12 millones de personas. Sólo 58.695 de ellos están registrados en la región de Artibonite, el segundo distrito electoral más grande de Haití, y uno que este año ha registrado un aumento sin precedentes de la violencia de pandillas.

Según un conteo preliminar en línea del consejo electoral, hasta ahora se han inscrito 13 aspirantes a la presidencia, junto con 929 candidatos a la Cámara de Diputados, 755 aspirantes a alcaldías y 282 candidatos al Senado, aunque esas cifras no representan una lista oficial ni definitiva.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP