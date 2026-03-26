Congreso de El Salvador ratifica cadena perpetua para delitos de homicidios, violaciones

La ratificación recibió 58 votos del partido gobernante Nuevas Ideas, sus aliados y un voto opositor de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Otra diputada de oposición votó en contra.

En la misma jornada se prorrogó por cuadragésima novena vez el régimen de excepción , que cumple cuatro años el 27 de marzo y que mantiene suspendidas garantías constitucionales relacionadas al derecho de defensa, al plazo máximo de detención administrativa y a la privacidad de las telecomunicaciones.

Mientras el partido Nuevas Ideas defendió la pena perpetua como una forma de prevención que enfrenta con “penas extremas” delitos “extremos”, el partido opositor Vamos votó en contra de la medida porque teme que personas inocentes sean sancionadas con esa medida.

“Si en nuestro país no existiera el riesgo de que personas inocentes sin vínculos con pandillas sean capturadas, si no existieran denuncias graves sobre abusos y detenciones sin pruebas, entonces, podríamos decir que sí, sin dudarlo”, opinó Cesia Rivas, dirigente del único partido que votó en contra, Vamos.

El oficialismo salió en defensa de la reforma. “Es para que el ciudadano entienda que ante un delito extremo como los que estamos estudiando existen también penas extremas”, señaló el legislador oficialista Raúl Chamagua.

Esto ocurre tras varias rondas de reformas constitucionales impulsadas por Bukele, las cuales han sido duramente criticadas por quienes consideran que debilitan el sistema de pesos y contrapesos y socavan la frágil democracia del país centroamericano.

En julio 2025, el gobierno impulsó otra reforma que eliminaría los límites al mandato presidencial, allanando el camino para que Bukele permanezca en el poder indefinidamente.

La reforma propuesta se basa en otras medidas que Bukele ha tomado en su guerra contra las pandillas salvadoreñas, la cual comenzó cuando declaró el estado de emergencia en marzo de 2022 tras una ola de violencia pandillera.

Esta medida, inicialmente temporal y prorrogada por casi cuatro años, suspende derechos constitucionales fundamentales y ha provocado la detención de alrededor de 91.650 personas en El Salvador. Bukele ha afirmado que 8.000 personas inocentes han sido liberadas.

Organizaciones de derechos humanos han documentado casos de detenciones arbitrarias durante años, e incluso una de ellas denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la gran mayoría de los encarcelados bajo el estado de emergencia fueron detenidos arbitrariamente. Bukele criticó duramente esta acusación.

FUENTE: AP