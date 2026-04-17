Congreso de EEUU extiende poderes de vigilancia hasta 30 de abril tras revuelta republicana

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, y legisladores del Partido Republicano celebran la política fiscal de la formación en un acto en el exterior del Capitolio, en Washington, el 15 de abril de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite) AP

El jueves por la noche se presentó una nueva propuesta que habría extendido el programa por cinco años con revisiones. Esto supuso un cambio con respecto a la renovación por 18 meses que Trump había exigido y que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, había respaldado previamente.

Los legisladores regresaron a toda prisa al Capitolio mientras los demócratas arremetían contra el proceso, y muchos de ellos hojeaban las páginas del proyecto de ley en el hemiciclo al comienzo de la votación. La iniciativa fracasó cuando una votación procedimental clave no alcanzó los votos necesarios debido a deserciones del Partido Republicano.

Jim McGovern, legislador por Massachusetts, inició un acalorado debate en el pleno a última hora del jueves al preguntar: “¿De verdad alguien sabe qué demonios hay en esto?"

En el centro del enfrentamiento, que se ha prolongado durante toda la semana, está la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, que permite a la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional, el FBI y otras agencias recopilar y analizar grandes cantidades de comunicaciones en el extranjero sin una orden judicial. Al hacerlo, pueden captar de manera incidental comunicaciones que involucren a estadounidenses que interactúan con objetivos extranjeros.

Las autoridades estadounidenses alegan que esa facultad es crucial para desbaratar planes terroristas, intrusiones cibernéticas y espionaje extranjero.

Su camino hacia la aprobación ha estado en el aire toda la semana en una lucha ya conocida, mientras los legisladores sopesan las preocupaciones sobre las libertades civiles frente a las advertencias de los funcionarios de inteligencia sobre riesgos para la seguridad nacional.

“Hay muchas opiniones”, dijo Johnson más temprano el jueves. “Queremos asegurarnos de que contamos con esta herramienta tan importante para la seguridad nacional, pero también hacerlo de una manera que proteja celosamente los derechos constitucionales”.

Trump y sus aliados habían presionado de forma agresiva durante toda la semana para una renovación “limpia” del programa. Un grupo de republicanos visitó a la Casa Blanca el martes, y el miércoles el director de la CIA, John Ratcliffe, habló directamente con legisladores republicanos. El líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, señaló el jueves que había “habido negociaciones hasta altas horas de la noche con la Casa Blanca y algunos de nuestros miembros”.

“Pido a los republicanos que se UNAN y voten juntos en la votación de prueba para llevar al pleno un proyecto de ley” sin enmiendas, escribió Trump en Truth Social esta semana. “Tenemos que mantenernos unidos”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP