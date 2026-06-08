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Confirman dos infecciones más de gusano barrenador en Texas

KERRVILLE, Texas, EE.UU. (AP) — Las autoridades han confirmado dos casos más del gusano barrenador del Nuevo Mundo en Texas, lo que demuestra la dificultad de frenar la propagación de una plaga que podría devastar la industria ganadera del país, anunció el lunes el Departamento de Agricultura.

El gusano barrenador es en realidad una mosca, que produce una larva que come carne viva en lugar de material muerto. Las hembras ponen sus huevos en heridas abiertas de cualquier animal de sangre caliente, como el ganado, pero la fauna silvestre, las mascotas y, en ocasiones, incluso los seres humanos pueden infestarse.

Los nuevos casos se detectaron en un ternero y un perro, a cientos de millas de distancia, en los condados de La Salle y Andrews, declaró el departamento. Con ello, el número total de casos confirmados asciende a cuatro. El gusano barrenador se descubrió por primera vez la semana pasada en un ternero de 3 semanas, y un segundo caso se encontró a solo unos kilómetros de distancia en un ternero joven.

“Mientras atendemos estos casos que requieren atención inmediata y seguimos tomando muestras de casos sospechosos, trabajamos simultáneamente para erradicar por completo la plaga”, indicó Dudley Hoskins, subsecretario de comercialización y regulación del departamento.

Antes de que se eliminara en Estados Unidos en la década de 1960, la mosca era un azote anual de clima cálido para los ganaderos.

El departamento y la industria ganadera de Estados Unidos han estado apresurándose para prevenir una infestación desde que la plaga se detectó en México a finales de 2024, tras décadas de haber estado contenida en el extremo sur de Panamá.

El gobierno combate la mosca criando moscas macho estériles, que luego se aparean con hembras silvestres que solo se aparean una vez en su vida. Al aparearse con moscas estériles, las hembras no producen más moscas y, con el tiempo, los brotes se disipan.

El departamento ha anunciado planes para aumentar la producción de moscas estériles en plantas fuera de Estados Unidos mientras construye una fábrica de moscas en Texas.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, recibirá información sobre la infestación el lunes por la tarde en el Laboratorio de Investigación de Insectos del Ganado en Kerrville, Texas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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