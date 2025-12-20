americateve

Condenan a ex primer ministro paquistaní Imran Khan y su esposa a 17 años de prisión por corrupción

ISLAMABAD (AP) — Un tribunal paquistaní condenó y sentenció el sábado al ex primer ministro encarcelado Imran Khan y a su esposa a 17 años de prisión tras hallarlos culpables de retener y vender regalos del Estado, informaron funcionarios y su partido.

La pareja se declaró no culpable cuando fueron acusados el año pasado. Se les acusa de vender los regalos, incluyendo joyas del gobierno de Arabia Saudí, a precios muy por debajo de su valor de mercado cuando él estaba en el cargo.

Los fiscales dijeron que Khan y su esposa declararon el valor de los regalos en poco más de 10.000 dólares, muy por debajo de su valor de mercado real de 285.521 dólares, lo que les permitió comprar los artículos a un precio reducido.

Según la ley paquistaní, para que los funcionarios del gobierno y los políticos puedan conservar los regalos recibidos de dignatarios extranjeros, deben comprarlos al valor de mercado evaluado y declarar cualquier ganancia obtenida de su venta.

El portavoz de Khan, Zulfiquar Bukhari, sostuvo que el fallo en el caso de corrupción ignoró los principios básicos de justicia. En un comunicado, afirmó que “la responsabilidad penal se impuso sin prueba de intención, beneficio o perjuicio, basándose en una reinterpretación retrospectiva de las normas”.

Bukhari afirmó que el fallo judicial “planteó serias dudas sobre la equidad e imparcialidad del proceso, convirtiendo la justicia en una herramienta para el enjuiciamiento selectivo”.

El partido de oposición de Khan, Pakistan Tehreek-e-Insaf, denunció el veredicto en un comunicado, calificándolo como "un capítulo negro en la historia”, y señaló que Khan estaba presente en la corte cuando el juez anunció el fallo en la prisión de Adiala, en la ciudad de Rawalpindi.

Khan, de 73 años, fue destituido en una votación de censura en abril de 2022 y su partido está en la oposición en el Parlamento. Ha estado cumpliendo múltiples condenas de prisión desde 2023 por corrupción y otros cargos que el ex estrella de cricket y sus seguidores han alegado que están destinados a acabar con su carrera política.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

