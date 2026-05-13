Condado de Texas pausa por un año la construcción de centros de datos en zonas rurales

La votación de 3-2 de los comisionados del condado Hill, a unos 88 kilómetros (55 millas) al sur de Fort Worth, presumiblemente representa la primera vez que un condado de Texas emite una moratoria sobre esta industria en auge.

Residentes y funcionarios locales habían expresado inquietudes sobre cómo el desarrollo de 120 hectáreas (300 acres) propuesto por Provident Data Centers en el norte de Hillsboro podría afectar la calidad de vida en el condado rural mediante contaminación acústica y el consumo de grandes cantidades de agua y electricidad.

“La gente de los centros de datos ha encontrado un punto ideal en el estado que tiene regulaciones limitadas, aplicación limitada, códigos limitados, y están llegando más rápido de lo que podemos seguirles el ritmo", señaló Jim Holcomb, un comisionado del condado Hill. "Creo que es imperativo… que pisemos el freno y entendamos a qué nos enfrentamos y hagamos la investigación, hagamos los estudios”.

Holcomb, quien votó a favor de la pausa, señaló que la medida “de ninguna manera, forma o modo es un intento de perjudicar el derecho de nadie a hacer con su propia propiedad lo que quiera hacer con ella”.

El juez del condado Shane Brassell indicó que la pausa temporal brindará a los funcionarios tiempo para estudiar los efectos de los centros de datos antes de que los proyectos avancen.

Representantes de promotores de centros de datos suplicaron al condado que rechazara la moratoria y dijeron que están llevando dinero al condado para escuelas y carreteras. Holcomb comentó que muchos promotores lo llamaron la noche anterior, incluso hasta las 10 p.m., para pedirle que votara en contra de la moratoria.

No está claro cuántos centros de datos se han propuesto para el condado Hill. Brassell dijo que conoce al menos ocho que están en marcha porque se entera de boca en boca de agricultores que han vendido sus tierras a promotores de centros de datos, pero añadió que los promotores no están obligados a revelar sus planes al condado.

Antes de que los comisionados votaran, el fiscal del condado, David Holmes, les advirtió que se arriesgan a ser demandados al aprobar una moratoria. “Están condenados si lo hacen y están condenados si no lo hacen”, expresó Holmes.

La decisión llega en un contexto de crecientes batallas en el estado por el auge de los centros de datos, particularmente en condados rurales donde los proyectos avanzan rápidamente hacia zonas no incorporadas y sin planificación para desarrollo urbano. En condados vecinos, los residentes han manifestado cada vez más frustración porque los proyectos avanzan más rápido que la comprensión pública o la supervisión.

Otros condados de Texas, como Hood y Hays, han explorado moratorias similares. En el condado Hood, donde al menos ocho grandes proyectos de centros de datos están pendientes, los esfuerzos por frenar el desarrollo provocaron resistencia de líderes estatales.

El senador estatal Paul Bettencourt, del área metropolitana de Houston, envió una carta al fiscal general de Texas, Ken Paxton, el día de la votación en el condado Hood, en el que afirmó que los condados no tienen autoridad constitucional ni estatutaria para imponer moratorias de desarrollo y le pidió a Paxton que investigara a los condados que aprobaron una. Los comisionados de Hood rechazaron la pausa.

El condado Hill siguió adelante pese a los riesgos, dijo Brassell, el juez del condado. Brassell y al menos dos comisionados prevén que el condado sea demandado por promotores de centros de datos y quizá también por el estado.

Brassell señaló que, aun así, el tribunal sintió la responsabilidad de establecer límites durante lo que llamó una “fiebre por la tierra”, aunque eso significara ser el primer condado en poner a prueba los límites de la ley de Texas. Dijo que ha hablado con muchos jueces condales y que estaban esperando a que alguien diera este paso primero.

“Nuestra esperanza y oración era que (los líderes estatales) tomaran esa votación no como una señal de desafío a la ley, sino como una súplica de ayuda para establecer algunas regulaciones que ayuden a proteger a nuestros ciudadanos”, manifestó Holcomb, el comisionado del condado.

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Esta historia fue publicada originalmente por The Texas Tribune y distribuida mediante una alianza con The Associated Press.

FUENTE: AP