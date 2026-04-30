Conclusiones de las audiencias de Hegseth ante el Congreso sobre la guerra contra Irán

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, comparece ante la Comisión de Servicios Armados del Senado el jueves 30 de abril de 2026, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/Cliff Owen) AP

Hegseth pareció salir con un sólido respaldo republicano a su liderazgo y a su manejo de la guerra. Pero algunos legisladores de ese partido cuestionaron el que haya despedido a un general de alto rango del Ejército, mientras que otros pidieron garantías de que el Pentágono está haciendo todo lo posible para evitar que mueran civiles.

En las audiencias del miércoles y el jueves ante las comisiones de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y del Senado se profundizó en la propuesta de presupuesto militar del gobierno de Trump para 2027, que elevaría el gasto en defensa a una cifra histórica de 1,5 billones de dólares. Hegseth y otros funcionarios del Pentágono subrayaron la necesidad de más drones, sistemas de defensa antimisiles y buques de guerra.

Mientras que los republicanos se centraron en los detalles del presupuesto militar y expresaron apoyo a la operación en Irán, los demócratas sometieron a Hegseth a un intenso interrogatorio sobre el aumento de los costos de la guerra, la enorme reducción de municiones cruciales de Estados Unidos y el ataque a una escuela en el que murieron niños.

En las audiencias, por primera vez un integrante del gabinete de Trump defendió públicamente la guerra en el Capitolio desde que el gobierno entró en el conflicto sin aprobación del Congreso hace dos meses.

Hegseth no se contuvo en sus críticas a cualquiera que cuestionara la guerra.

“El mayor adversario al que nos enfrentamos en este momento son los imprudentes detractores y las palabras derrotistas de los demócratas del Congreso y de algunos republicanos”, manifestó el jefe del Pentágono el jueves al abrir el segundo día de audiencias.

Presentó el conflicto como una victoria histórica de un presidente que, a diferencia de sus predecesores, respalda con hechos su dura retórica sobre Irán. Sin embargo, incluso la cronología de Hegseth sobre la guerra incluyó una admisión tácita de que se ha prolongado mucho más de lo que Trump prometió inicialmente, que sólo duraría unas semanas.

Los demócratas cuestionaron incansablemente a Hegseth sobre los objetivos finales de la guerra, y procuraron destacar las fuertes repercusiones económicas que se sienten a través de los altos precios de la gasolina y de otros bienes.

“Me entristece toda la gente que votó por Trump. Me entristece por ellos porque usted los traicionó”, le dijo a Hegseth el representante demócrata Ro Khanna mientras cuestionaba los costos de la guerra durante una audiencia de casi seis horas el miércoles.

El senador Jack Reed, el demócrata de mayor rango en la comisión del Senado, sostuvo el jueves que el conflicto ha dejado a Estados Unidos en una posición estratégica peor, con 13 soldados estadounidenses muertos y más de 400 heridos.

El estrecho de Ormuz, una ruta marítima crucial para los envíos mundiales de petróleo, sigue cerrado, lo que ha disparado los precios del combustible. Irán aún tiene uranio altamente enriquecido y suficientes capacidades de combate para mantener el conflicto estancado en un punto muerto.

“Me preocupa que usted le haya estado diciendo al presidente lo que quiere oír en lugar de lo que necesita oír”, señaló Reed.

Mientras tanto, el gobierno de Trump enfrenta una presión creciente de republicanos en el Capitolio para encontrar un final al conflicto, especialmente a medida que expira una ventana jurídica de 60 días para que el presidente lleve a cabo la campaña militar sin permiso del Congreso.

Ese plazo vence el viernes, pero Hegseth sostuvo que, debido a que hay una tregua frágil en vigor, “el reloj de 60 días se pausa o se detiene con un alto el fuego”.

El senador demócrata Tim Kaine respondió: “No creo que la ley respalde eso”, y añadió que tenía “serias preocupaciones constitucionales”.

La guerra en Irán ha costado 25.000 millones de dólares hasta ahora

Funcionarios del Pentágono informaron a los legisladores que el costo de la guerra hasta la fecha es de 25.000 millones de dólares, y que la mayor parte de ese monto se ha gastado en municiones. Las operaciones y las reparaciones de equipos también han contribuido a los costos.

Aun así, esa cifra fue recibida con cierto escepticismo en el Capitolio, donde los legisladores han estado previendo que una eventual solicitud de fondos para la guerra por parte de la Casa Blanca se acerque más a los 100.000 millones de dólares.

Además, existe preocupación de que la campaña de bombardeos contra Irán haya agotado el suministro de armas de Estados Unidos, tales como sistemas cruciales de defensa antimisiles, lo que podría dejar al país vulnerable si estallan conflictos en otras zonas del mundo.

Hegseth sostuvo que el Pentágono no corre ningún peligro de quedarse sin municiones, aunque también atribuyó cualquier dificultad a la decisión del presidente Joe Biden de ayudar a Ucrania, así como a una industria estadounidense de fabricación de defensa envejecida.

“En lo que respecta a las municiones, estamos en muy buena forma, pero necesitamos acelerar”, declaró Hegseth ante los senadores.

Dijo que la solicitud presupuestaria del Pentágono es vital para el objetivo de multiplicar las tasas de producción de municiones, y señaló que planea fortalecer la industria para que pueda reemplazar rápidamente cualquier munición utilizada en la guerra en Irán.

La solicitud presupuestaria equivaldría a un aumento récord del gasto en defensa, lo cual incrementaría el presupuesto del Pentágono en más de 40% respecto del año anterior.

Los despidos en el Pentágono irritan a los demócratas y a algunos republicanos

El secretario de Defensa enfrentó intensos cuestionamientos de la representante demócrata Chrissy Houlahan sobre su decisión de destituir al principal oficial uniformado del Ejército, el general Randy George, uno de varios altos mandos militares que han sido echados desde que Trump volvió a asumir el cargo.

Houlahan dijo que George era profundamente respetado por miembros de las fuerzas armadas y del Congreso, y preguntó por qué Hegseth lo despidió. La respuesta de Hegseth de que se necesitaba un “nuevo liderazgo” no la dejó satisfecha.

“Usted no tiene manera de explicar por qué despidió a uno de los hombres más condecorados y notables”, comenzó Houlahan, antes de que Hegseth la interrumpiera. “Necesitábamos un nuevo liderazgo”, repitió.

La senadora republicana Joni Ernst también se pronunció sobre George y dijo que estaba “decepcionada” de ver que su retiro se “aceleró”.

Ernst dijo que George “sacó al Ejército de su peor crisis de reclutamiento desde la era de (la guerra de) Vietnam” y recortó puestos “no esenciales”. George había ocupado el cargo de jefe del Estado Mayor del Ejército —que normalmente dura cuatro años— desde agosto de 2023.

“Tuvo 38 años de servicio honorable. Logró el mayor esfuerzo de reclutamiento y modernización del Ejército en una generación”, aseveró Ernst.

El ataque a una escuela iraní sigue bajo investigación

Hegseth les dijo a los legisladores en la Cámara de Representantes que un ataque mortal contra una escuela primaria iraní en el que murieron más de 165 personas, incluidos muchos niños, es una “situación desafortunada” que aún está bajo investigación.

The Associated Press ha reportado que había evidencia creciente que apuntaba a la responsabilidad de Estados Unidos en el ataque del 28 de febrero, que alcanzó una escuela adyacente a una base de la Guardia Revolucionaria en Irán. Algunos expertos, que citaron análisis de imágenes satelitales, dijeron que probablemente la escuela fue alcanzada cuando se lanzaron bombas sobre el complejo en rápida sucesión.

Los senadores querían saber qué está haciendo el Pentágono para evitar muertes de civiles.

La senadora demócrata Kirsten Gillibrand le preguntó a Hegseth: “¿Cuál es su respuesta ante ataques que han resultado en la destrucción de escuelas, hospitales, lugares civiles? ¿Por qué recortó en 90% la división que se supone debe ayudarle a no atacar a civiles?”.

Hegseth respondió que el Pentágono tiene un “compromiso inquebrantable” de hacer más que otros países para evitar muertes de civiles.

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Kinnard informó desde Columbia, Carolina del Sur.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP