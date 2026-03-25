americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Con Reese y Riley, Wizards cortan racha de 16 derrotas y vencen 133-110 a Jazz

SALT LAKE CITY (AP) — Juju Reese anotó 26 puntos y capturó 17 rebotes, Will Riley sumó 19 puntos y 10 tableros, y los Wizards de Washington rompieron la noche del miércoles una racha de 16 derrotas con una victoria por 133-110 sobre el Jazz de Utah .

El alero de los Wizards de Washington, Juju Reese (15), y el base de los Wizards de Washington, Jaden Hardy (8), chocan los cinco durante la segunda mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra el Jazz de Utah, el miércoles 25 de marzo de 2026, en Salt Lake City. (Foto AP/Anna Fuder) AP

Fue la primera victoria de Washington desde el 20 de febrero contra Indiana.

Cody Williams anotó 24 puntos por el Jazz, que ha perdido 15 de 18. Blake Hinson agregó 21 puntos, la mayor cifra de su carrera, y John Konchar tomó 14 rebotes.

Reese y Riley son la primera pareja de novatos de los Wizards en lograr dobles-dobles en el mismo partido desde John Wall y Jordan Crawford el 23 de marzo de 2011 ante los Clippers de Los Ángeles , según Sportradar.

En un duelo de equipos que muchos creen que están perdiendo a propósito para mejorar sus opciones en el draft, los Wizards nunca estuvieron abajo y se despegaron por 37 puntos hacia el final del tercer cuarto. Pero Utah firmó una racha de 23-2 en el cuarto periodo y se acercó a 13 a mitad del parcial.

Los Wizards superaron al Jazz en rebotes 56-40.

The Associated Press creó esta historia utilizando tecnología proporcionada por Data Skrive y datos de Sportradar.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Un Castro emerge como posible sucesor de Díaz-Canel en medio de presión de EE.UU.

Denuncian venta de alimentos de ayuda INTERNACIONAL en tiendas en dólares controladas por militares en Cuba

EE.UU. incrementa exportaciones de combustible al sector privado cubano en plena crisis energética

VIDEO: Camionero cubano pierde su licencia por no hablar inglés: crece control en carreteras

ICE arresta a cubano con historial de delitos sexuales contra menores tras salir de prisión en New Jersey

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter