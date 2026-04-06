Con los playoffs acercándose, los Timberwolves sufren una caída en el peor momento

El base de los Timberwolves de Minnesota Ayo Dosunmu y el base de los Hornets de Charlotte Coby White reaccionan a un balón suelto en el encuentro del domingo 5 de abril del 2026. (AP Foto/Matt Krohn) AP

Parece que esas malas vibras han vuelto y, con los playoffs de la NBA acercándose rápidamente, llega en el peor momento.

“Se siente como si estuviéramos a un millón de millas del equipo que podemos ser y que somos”, reconoció el entrenador de Minnesota el domingo tras la cuarta derrota en los últimos cinco partidos. “Tenemos que recuperar eso con nuestra conexión y nuestro espíritu. Necesitamos que algunos jugadores simplemente jueguen mejor”.

Los Timberwolves (46-32) han desperdiciado la oportunidad de asegurar la ventaja de local para la primera ronda y están a tres juegos de Houston, que es quinto en la Conferencia Oeste, a falta de cuatro encuentros en la temporada regular.

Aunque siguen tres partidos por delante de Phoenix, que es séptimo, aún no han asegurado un puesto en los playoffs y evitar el mini-torneo.

Tras alcanzar las finales de conferencia en cada uno de los últimos dos años y reforzar recientemente su rotación con la incorporación del escolta Ayo Dosunmu y el alero Kyle Anderson, esta no es la posición en la que los Timberwolves esperaban estar en el tramo final.

“Sé que los muchachos pueden venirse abajo individualmente si las cosas no les salen, y sí, tenemos un equipo emocional y puede descontrolarse si se vuelve demasiado loco. Se trata de intentar mantener el ánimo de todos arriba y entender que somos un equipo realmente bueno”, explicó el base Mike Conley, cuya presencia en el equipo esta temporada es más por liderazgo y apoyo que por aportes en la cancha. “Solo porque atravesemos un tramo difícil con lesiones o lo que sea que estemos enfrentando, tenemos mucho en el tanque”.

Con Anthony Edwards fuera en ocho de los últimos 10 partidos por un dolor persistente en la rodilla derecha, y con el especialista defensivo y tercer máximo anotador Jaden McDaniels ausente en los últimos cinco juegos por una lesión en la rodilla izquierda, los Timberwolves han lidiado con un contratiempo legítimo en las últimas semanas. Además, el sexto hombre Naz Reid ha estado jugando con molestias en el hombro y le ha costado reencontrar su forma. Reid atinó 3 de 14 en tiros de campo el domingo.

La sexta plaza empieza a definirse

Minnesota visita el martes a Indiana, a Orlando el miércoles y a Houston el viernes, antes de cerrar en casa contra Nueva Orleans el domingo. El Magic se juega su posición en la tabla y todavía busca terminar entre los seis primeros para mantenerse fuera de los partidos del play-in en la Conferencia Este.

Los Timberwolves asegurarían el desempate si vencen a los Rockets, pero para que ese duelo del viernes realmente importe, Houston necesitaría perder en Phoenix el martes y en casa el jueves ante Filadelfia. Los Rockets terminan en casa contra Memphis el domingo.

Terminar sexto no sería una sentencia considerando que esa fue la posición de Minnesota el año pasado antes de vencer a los Lakers de Los Ángeles en la primera ronda y a Golden State en la segunda.

Un mejor tiro exterior sin duda ayudaría

Los Timberwolves son sextos en la liga en porcentaje de triples (36,9%) esta temporada, pero desde el receso del Juego de Estrellas ocupan el puesto 21. En los últimos 15 partidos, el 25to.

“Creo que muchos de ellos son tiros bastante buenos, para serte sincero”, dijo Finch. “Solo hay que mantener la confianza en esos tiros y seguir generándolos unos para otros”.

Sin la creación y la calidad que aportan Edwards y McDaniels, es natural que la ofensiva se resienta. Pero también debería quedar suficiente en la cancha para ayudar a sacar a los Timberwolves de esta mala racha.

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FUENTE: AP