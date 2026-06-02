Con legisladores, Rubio se dice optimista sobre futuras conversaciones nucleares con Irán

Manifestantes intentan interrumpir la audiencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado con el secretario de Estado Marco Rubio, en el Capitolio, en Washington, el 2 de junio de 2026. (Foto AP/J. Scott Applewhite) AP

Rubio les dijo a los legisladores el martes, en su primera comparecencia pública desde que comenzó la guerra con Irán, que los iraníes han aceptado negociar puntos nucleares que antes no estaban dispuestos a abordar, pero no ofreció una evaluación sobre lo que esas conversaciones podrían producir.

“Han aceptado negociar aspectos de su programa nuclear que hace apenas un mes, hace apenas un año, se negaban siquiera a mencionar”, aseguró Rubio a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. No dio más detalles.

Sin embargo, añadió que eso “no es una garantía de que, en última instancia, conduzca a un acuerdo que sea aceptable” y que estas negociaciones se han visto dificultadas por la inestabilidad del liderazgo iraní.

Su optimismo choca con la revelación de que Teherán dejó de comunicarse con los mediadores después de que Israel amenazó con bombardear Beirut mientras combate a Hezbollah, la milicia libanesa respaldada por Irán, informaron el martes dos agencias de noticias iraníes semioficiales. Ese mismo día, el Departamento de Estado acogía una nueva ronda de conversaciones políticas entre Israel y Líbano, mientras los combates entre Israel y Hezbollah se intensifican, sumiendo a la frágil tregua en una nueva incertidumbre.

Rubio enfrentó una letanía de preguntas de los legisladores sobre los frágiles o estancados esfuerzos diplomáticos del gobierno del presidente Donald Trump en todo el mundo, al iniciar dos días de testimonio ante el Congreso. Lo interrogaron sobre recortes de ayuda exterior, ataques contra embarcaciones acusadas de traficar drogas en América Latina y mucho más.

El exsenador republicano comparece ante comisiones de la Cámara de Representantes y del Senado para presentar la solicitud anual de presupuesto del Departamento de Estado. Pero el foco se desplazó rápidamente hacia el ya inestable alto el fuego entre Washington y Teherán, que en los últimos días se ha puesto aún más a prueba por ataques entre sí.

Miembros del gabinete, incluido Rubio, han defendido la decisión del presidente Trump de iniciar el conflicto pese a promesas hechas durante años de no involucrarse en “guerras eternas” en Oriente Medio. Esa tarea se ha vuelto más difícil por los objetivos cambiantes de Trump para el conflicto.

Mientras Rubio comparece ante el Congreso por primera vez desde que comenzó la guerra con Irán el 28 de febrero, el funcionario participó en una sesión informativa clasificada para legisladores días después de los primeros ataques de Estados Unidos e Israel. Enfrentó la indignación de los demócratas por la falta de aprobación del Congreso, pero también un fuerte respaldo de la mayoría de los republicanos para actuar contra uno de los adversarios más antiguos de Estados Unidos.

Sin embargo, en los dos meses transcurridos desde el inicio de la guerra, una facción pequeña pero creciente de republicanos se ha unido a los demócratas para cuestionar el astronómico costo y las consecuencias económicas generales del conflicto, de cara a las elecciones de mitad de mandato, en otoño. La guerra ha reducido el tráfico de petroleros en el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial por la que en tiempos de paz pasa el 20% del petróleo y el gas natural comercializados en el mundo, lo que disparó los precios de los energéticos.

El mes pasado, el Senado impulsó por primera vez una legislación que habría obligado a Trump a retirarse del conflicto, después de que el senador republicano Bill Cassidy, de Luisiana —recién salido de una derrota en las primarias en las que Trump respaldó a su rival— se unió a los demócratas para promoverla.

La Cámara de Representantes también había programado una votación sobre una resolución de poderes de guerra, pero el liderazgo republicano evitó que llegara al pleno después de que quedó claro que el partido mayoritario no tendría los votos para derrotarla.

Estas acciones muestran que el Partido Republicano tiene dificultades para mantener el respaldo político al manejo de la guerra por parte de Trump, mientras los republicanos de base están cada vez más dispuestos a desafiar al presidente por el conflicto.

Tras sus comparecencias del martes ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y el subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes responsable del Departamento de Estado, Rubio regresará al Capitolio el miércoles para testificar ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y el subcomité equivalente de Asignaciones del Senado.

Rubio enfrenta a manifestantes por Cuba

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, también probablemente será interrogado sobre la conducta escalatoria del gobierno de Trump hacia Cuba, ya que Trump ha insinuado que el pequeño país insular podría ser el próximo objetivo de Estados Unidos después de que concluyan las operaciones en Irán.

Enfrentó cánticos de manifestantes que le pedían “deja de matar cubanos” cuando entró a una sala de reuniones informativas del Senado. Los manifestantes fueron retirados rápidamente del recinto. Sus cánticos también incluían: “¡Dejen vivir a Cuba!”.

Pese a una serie de reuniones entre funcionarios de Estados Unidos y Cuba, Trump y Rubio han renovado las amenazas contra el gobierno de la isla, que adquieren mayor peso después de que el gobierno anunció cargos penales contra el expresidente Raúl Castro. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel condenó la acusación, al considerarla una maniobra política que solo buscaba “justificar el desatino de una agresión militar a Cuba”.

A lo largo de su carrera en el Congreso y ahora como principal diplomático estadounidense, Rubio ha sostenido que Cuba es una amenaza para la seguridad nacional por sus vínculos con adversarios de Estados Unidos y que Trump está decidido a abordarla.

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Amiri informó desde Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP