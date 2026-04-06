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Con Kane recuperado, Bayern Múnich visita el martes a Real Madrid en la Champions

MADRID (AP) — El delantero del Bayern Múnich Harry Kane entrenó el lunes y se espera que esté disponible para el partido de cuartos de final del martes contra el Real Madrid en la Liga de Campeones.

El delantero del Bayern Múnich Harry Kane celebra tras anotar un gol de penal contra Atalanta en los octavos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Múnich. (Tom Weller/dpa vía AP)
El delantero del Bayern Múnich Harry Kane celebra tras anotar un gol de penal contra Atalanta en los octavos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Múnich. (Tom Weller/dpa vía AP) AP

Kane se perdió la victoria del Bayern sobre Friburgo en la Bundesliga el sábado debido a una leve molestia en el tobillo sufrida en un entrenamiento con la selección de Inglaterra la semana pasada.

Participó en la sesión de entrenamiento del equipo en Múnich antes de que la plantilla viajara a la capital española para el partido del martes en el estadio Santiago Bernabéu.

“Kane tiene muchos goles. Es el delantero de ellos, pero tienen un grandísimo equipo donde muchos jugadores cambian de posición y eso creo que puede nos dificultar bastante", advirtió Vinícius Júnior, el delantero brasileño del Madrid. "Tendremos que estar todos preparados”.

El Madrid y el Bayern se enfrentan en la fase de eliminación directa de la Liga de Campeones por sexta vez en las últimas 14 ediciones del torneo, con el Madrid —15 veces campeón— como victorioso en cuatro de cinco eliminatorias a doble partido contra el Bayern desde la temporada 2011-12: una vez en cuartos de final y tres veces en semifinales, la más reciente en 2024. El Bayern se impuso en las semifinales de 2012 tras una tanda de penales.

“El Bayern está haciendo una temporada excepcional a todos los niveles, seguramente el equipo más regular de Europa”, destacó el técnico madridista Álvaro Arbeloa. “Lo afrontamos sabiendo la exigencia, la historia que tenemos con el Bayern, que para nosotros siempre es especial”-

Para esta eliminatoria de Champions por un puesto en las semifinales, Arbeloa dejó claro que “para nosotros solo hay un escenario posible que es ganar al Bayern Múnich, pasar la eliminatoria es en lo único que estamos centrados, lo único en lo que creemos y que queremos".

El Bayern está invicto en 13 partidos en todas las competiciones, con 11 victorias, mientras que el Madrid viene de una derrota 2-1 en Mallorca el sábado que perjudicó sus aspiraciones al título de la liga española.

Arbeloa también restó importancia a las críticas a Kylian Mbappé, quien ha sido cuestionado por algunos en Madrid recientemente. Mbappé viene de una polémica lesión de rodilla que redujo su tiempo de juego con el club español.

“Mbappé sabe perfectamente lo que es el Real Madrid, siempre ha soñado con jugar aquí", afirmó Arbeloa. “No es fácil lo que ha hecho para jugar aquí. Lo único que me importa es lo que piensa y es una suerte extraordinaria tener a un jugador como Mbappé en el equipo. No sé si hay algún entrenador del mundo que no quisiera tenerlo. Me pongo en la piel de los defensas que juegan contra el Real Madrid y tener que enfrentarte a Mbappé, a Vinícius, a (Federico) Valverde, a (Jude) Bellingham”. ___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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