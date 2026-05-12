Con jonrón de Ángel Martínez y 13 ponches, Guardianes superan 3-2 a Angelinos

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El dominicano Ángel Martínez, de los Guardianes de Cleveland, recorre las bases luego de batear un jonrón en el duelo del martes 12 de mayo de 2026 ante los Angelinos de Los Ángeles (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

El dominicano Martínez, Patrick Bailey y el venezolano Bryan Rocchio impulsaron carreras por Cleveland, que mejoró a 29-4 contra los Angelinos en Progressive Field desde 2015.

Los Guardianes han ganado los dos primeros juegos de la serie pese a haber sido superados en hits en ambos.

Vaughn Grissom conectó un jonrón por los Angelinos, que cayeron a 8-17 como visitantes.

El abridor de Cleveland, Slade Cecconi, mantuvo sin anotaciones a Los Ángeles durante cuatro entradas, en las que recetó siete ponches, su mayor cifra de la campaña. Hunter Gaddis (1-1) trabajó 1 1/3 entradas y Cade Smith consiguió su segundo salvamento de cuatro outs esta temporada y el 12.º en 14 oportunidades en total.

Martínez puso arriba a los Guardianes en la tercera entrada ante el dominicano Walbert Ureña (1-4) con su sexto jonrón, un batazo a las gradas del jardín derecho.

Estuvo cerca de volver a volarse la barda en la quinta, pero el jardinero derecho Jo Adell se lo impidió con un gran salto y una atrapada frente al muro. Sin embargo, el batazo permitió que Daniel Schneeman avanzara a tercera.

Schneeman anotó con el rodado de Bailey para out. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP