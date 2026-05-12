americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Con jonrón de Ángel Martínez y 13 ponches, Guardianes superan 3-2 a Angelinos

CLEVELAND (AP) — Ángel Martínez conectó un jonrón y los lanzadores de Cleveland repartieron 13 ponches para que los Guardianes mantuvieran su dominio en casa sobre los Angelinos de Los Ángeles al superarlos el martes por 3-2.

El dominicano Ángel Martínez, de los Guardianes de Cleveland, recorre las bases luego de batear un jonrón en el duelo del martes 12 de mayo de 2026 ante los Angelinos de Los Ángeles (AP Foto/Sue Ogrocki)
El dominicano Ángel Martínez, de los Guardianes de Cleveland, recorre las bases luego de batear un jonrón en el duelo del martes 12 de mayo de 2026 ante los Angelinos de Los Ángeles (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

El dominicano Martínez, Patrick Bailey y el venezolano Bryan Rocchio impulsaron carreras por Cleveland, que mejoró a 29-4 contra los Angelinos en Progressive Field desde 2015.

Los Guardianes han ganado los dos primeros juegos de la serie pese a haber sido superados en hits en ambos.

Vaughn Grissom conectó un jonrón por los Angelinos, que cayeron a 8-17 como visitantes.

El abridor de Cleveland, Slade Cecconi, mantuvo sin anotaciones a Los Ángeles durante cuatro entradas, en las que recetó siete ponches, su mayor cifra de la campaña. Hunter Gaddis (1-1) trabajó 1 1/3 entradas y Cade Smith consiguió su segundo salvamento de cuatro outs esta temporada y el 12.º en 14 oportunidades en total.

Martínez puso arriba a los Guardianes en la tercera entrada ante el dominicano Walbert Ureña (1-4) con su sexto jonrón, un batazo a las gradas del jardín derecho.

Estuvo cerca de volver a volarse la barda en la quinta, pero el jardinero derecho Jo Adell se lo impidió con un gran salto y una atrapada frente al muro. Sin embargo, el batazo permitió que Daniel Schneeman avanzara a tercera.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente del Real Madrid Florentino Pérez durante una rueda de prensa, el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez pide nuevas elecciones en el Real Madrid y busca otro mandato

Federico Valverde del Real Madrid festeja tras anotar un gol ante Girona en la Liga de España, el viernes 10 de abril de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)

Pelea en el Real Madrid: Valverde sufre lesión en la cabeza tras altercado con Tchouaméni

explota el vestuario del real madrid: pelea entre valverde y tchouameni desata crisis interna

Explota el vestuario del Real Madrid: pelea entre Valverde y Tchouaméni desata crisis interna

Por Redacción América Noticias Miami
El italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes celebra tras ganar el Gran Premio de Miami el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Miami para su tercera victoria seguida en F1

Destacados del día

Pentágono confirma ante el Congreso que Cuba representa una amenaza para EEUU

Pentágono confirma ante el Congreso que Cuba representa una amenaza para EEUU

El precio por galón se muestra en una pantalla electrónica sobre los tipos de gasolina disponibles en un surtidor de una gasolinera Exxon en Littleton, Colorado, el martes 12 de mayo de 2026. (AP Foto/David Zalubowski)

Qué podría significar una suspensión del impuesto federal a la gasolina en EEUU para los conductores

Cuba elimina el precio fijo del combustible en dólares. Anuncia nuevas subidas desde el 15 de mayo

Cuba elimina el precio fijo del combustible en dólares. Anuncia nuevas subidas desde el 15 de mayo

Trump afirma que Cuba pide ayuda y abre la puerta a negociar antes de viajar a China

Trump afirma que Cuba "pide ayuda" y abre la puerta a negociar antes de viajar a China

Cubana cancela vuelos a Madrid tras sanciones de Trump y salida de Plus Ultra

Cubana cancela vuelos a Madrid tras sanciones de Trump y salida de Plus Ultra

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter