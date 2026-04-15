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Con gol en el descuento, Universidad Católica sorprende 2-1 a Cruzeiro en Libertadores

Con un tanto de Jimmy Martínez en el tiempo de descuento, Universidad Católica derrotó 2-1 el miércoles a Cruzeiro por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

Justo Giani, de Universidad Católica de Chile, festeja luego de conseguir un tanto ante Cruzeiro en la Copa Libertadores, el miércoles 15 de abril de 2026 en Belo Horizonte (AP Foto/Gilson Lobo)
Justo Giani, de Universidad Católica de Chile, festeja luego de conseguir un tanto ante Cruzeiro en la Copa Libertadores, el miércoles 15 de abril de 2026 en Belo Horizonte (AP Foto/Gilson Lobo) AP

Martínez anotó de cabeza a los 94 minutos y le dio los tres puntos como visitante al equipo chileno, que estrenó su casillero en el torneo.

Con su victoria, Universidad Católica igualó a Cruzeiro en el segundo puesto de la zona que lidera Boca Juniors con seis puntos.

En el estadio Mineirao de Belo Horizonte, Universidad Católica consiguió su tercer triunfo en Brasil en la historia de la competición con un buen desempeño defensivo y oportunismo en sus ataques.

El cuadro austral había vencido a domicilio a Gremio en 2011 y a Flamengo en 2022.

Los Cruzados abrieron el marcador a los 29 minutos con un golpe de cabeza de Justo Giani tras un saque de esquina lanzado por Fernando Zuqui.

Cruzeiro, campeón de la Libertadores en 1976 y 1997, igualó transitoriamente a los 60 con un penal de Matheus Pereira.

La pena máxima se señaló por un golpe de Clemente Montes en el rostro de Kaiki cuando el lateral intentaba controlar la pelota en el vértice del área.

El conjunto dirigido por Artur Jorge, que guio a Botafogo al título del certamen en 2024, amenazó a los 70 minutos con un tiro al poste por parte de Néyser Villarreal.

Universidad Católica resistió los ataques de los locales y golpeó en la prolongación nuevamente por la vía aérea cuando Martínez remató un centro preciso de Jhohan Valencia.

En Asunción, Rosario Central consiguió su primer triunfo al vencer 1-0 a Libertad.

El equipo argentino dominó las acciones desde el comienzo y encontró premio a los 83 minutos con un tanto de Enzo Copetti.

El campeón del mundo Ángel Di María fue baja en los Canallas por una lesión muscular en el aductor derecho.

Rosario Central ascendió a la punta del Grupo H con cuatro puntos, mientras Libertad encajó su segunda derrota consecutiva.

Más tarde se jugaban los partidos Corinthians–Independiente Santa Fe, Fluminense–Independiente Rivadavia e Independiente del Valle–Universidad Central.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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