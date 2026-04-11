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Con doble de 3 carreras de Lowe en la 1ra, Rojos se encaminan a vencer 7-3 a Angelinos

CINCINNATI (AP) — Nathaniel Lowe conectó un doble de tres carreras en una primera entrada de cuatro anotaciones, y los Rojos de Cincinnati frenaron una racha de tres derrotas consecutivas al doblegar el sábado 7-3 a los Angelinos de Los Ángeles.

Kurt Suzuki, manager de los Angelinos de Los Ángeles, discute con el umpire del plato ADam Beck durante el juego del sábado 11 de abril de 2026 ante los Rojos de Cincinnati (AP Photo/Carolyn Kaster)
Kurt Suzuki, manager de los Angelinos de Los Ángeles, discute con el umpire del plato ADam Beck durante el juego del sábado 11 de abril de 2026 ante los Rojos de Cincinnati (AP Photo/Carolyn Kaster) AP

El nuevo mánager de los Angelinos, Kurt Suzuki, fue expulsado por primera vez en la octava entrada, cuando se marcó out a Logan O’Hoppe por una interferencia al no mantenerse en el carril del corredor mientras se dirigía a la primera base en un tercer strike que rebotó hacia el backstop.

Suzuki había salido del dugout en la sexta para discutir que el receptor de los Rojos, Tyler Stephenson, no ejecutó correctamente una impugnación del sistema automático de bolas y strikes.

El dominicano Elly de la Cruz conectó tres hits por los Rojos.

Pierce Johnson (1-1) lanzó 1 1/3 entradas sin permitir carreras para conseguir su primera victoria con Cincinnati, después de que el abridor Brandon Williamson otorgó seis bases por bolas —la mayor cifra de su carrera— y permitió tres anotaciones en cuatro innings.

El novato derecho de los Angelinos George Klassen (0-1) cumplió su segunda apertura en las Grandes Ligas y salió en la tercera entrada debido a una uña magullada en el dedo índice derecho. Permitió cinco carreras, cinco hits y cinco bases por bolas.

El relevista de Los Ángeles Brent Suter consiguió 11 outs con 39 lanzamientos.

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