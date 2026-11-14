Con cambio de retórica sobre Irán tras las elecciones en EEUU, Trump deja a Oriente Medio en vilo

En sus conversaciones con reporteros, entrevistas emitidas y publicaciones en redes sociales desde la jornada electoral, ha logrado de algún modo distanciarse de la idea de llevar a cabo ataques adicionales y, al mismo tiempo, de la perspectiva de nuevas conversaciones con los negociadores de la República Islámica para poner fin a un conflicto que dura ya ocho meses.

Al día siguiente de las elecciones, Trump reconoció que la guerra y las turbulencias económicas globales que ha provocado fueron en parte responsables de la derrota de los republicanos, aunque sostuvo que había sido lo correcto.

Luego, a principios de esta semana, se reunió a puerta cerrada con el primer ministro de Qatar en la Casa Blanca y después declaró ante los reporteros que consideraba muy poco probable que tuviera que ordenar nuevos ataques de gran envergadura contra Irán, apuntado que la guerra “militarmente está, en la práctica, terminada”.

Pero el jueves ya volvía a plantearse si debía apresurarse a encontrar una solución definitiva. Declaró que Washington ya no necesita un acuerdo con Teherán y ordenó de manera tajante al vicepresidente, JD Vance —quien se desempeñó como su principal negociador en conversaciones de paz previas con Irán—, que centrara su atención en la campaña interna antifraude del gobierno.

Mientras, Trump advertía a Teherán que su ejército está “listo para actuar” y vigila Pickaxe Mountain, una instalación vinculada al programa nuclear iraní, en busca de señales de actividad.

“Si algo no sale bien, no dudaría” en actuar, le dijo Trump al locutor conservador Hugh Hewitt el jueves.

La guerra empañará el viaje de Trump a Asia

Los cambios de tono del mandatario solo han añadido incertidumbre acerca de lo que está por venir en una guerra para la que no se consultó a los aliados de Estados Unidos, que aún así tienen que lidiar con sus repercusiones económicas.

“El presidente Trump actúa ahora como un pirómano que ha incendiado nuestra política exterior”, afirmó el senador demócrata Cory Booker, de Nueva Jersey, en una entrevista el viernes al margen de una reunión poselectoral de su partido en Denver. “Y ahora solo quiere alejarse".

Se espera que la ambigüedad del mandatario sobre la guerra pese mucho durante su visita de la próxima semana a Filipinas y al foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en el centro tecnológico de Shenzhen, en China.

Allí, Trump celebrará una cumbre trilateral sin precedentes con sus homólogos de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladímir Putin. Se prevé que Trump hable con Xi y Putin sobre Irán y los arsenales nucleares de las tres potencias.

La Casa Blanca declinó comentar directamente las consultas sobre la retórica poselectoral de Trump respecto a Irán. Pero el secretario de Estado, Marco Rubio, subrayó que el enfoque del presidente está llevando a la economía iraní al colapso.

“El daño económico que estamos infligiendo a ese régimen es tan grande que no hay necesidad de acción militar porque los hemos debilitado mucho”, manifestó Rubio en un discurso el viernes por la noche ante la Federalist Society.

Diplomáticos de Oriente Medio intentan entender la postura de Trump

Qatar, principal mediador, sigue intentando negociar un acuerdo provisional que restablezca el tránsito por el estrecho de Ormuz, una ruta crucial para el flujo de petróleo y gas natural desde el golfo Pérsico hacia los mercados mundiales, mientras deja abiertas las opciones para más conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

Pero esos esfuerzos se ven ahora empañados por la incertidumbre tras los comentarios cambiantes —y a veces contradictorios— de Trump, según dos diplomáticos de Oriente Medio familiarizados con el proceso.

Los diplomáticos, que hablaron bajo condición de anonimato debido a lo delicado del asunto, señalaron que la situación parecía ir por buen camino a principios de semana, tras la reunión entre el primer ministro de Qatar y Trump.

Pero la publicación del republicano en redes sociales el jueves, en la que declaró que Estados Unidos no necesita un acuerdo con Irán y ordenó a Vance “centrar su completa y total atención” en su campaña antifraude, ha generado una sensación de incertidumbre.

Uno de los diplomáticos indicó que el mensaje planteó dudas sobre los motivos por los que Trump parecía estar apartando a Vance, quien pese a su escepticismo con respecto a la guerra terminó respaldando al mandatario.

La publicación de Trump se produjo mientras Vance sopesaba la posible reanudación de los contactos con negociadores iraníes de alto nivel, según una persona familiarizada con el asunto que no estaba autorizada a realizar comentarios de forma pública y habló bajo condición de anonimato.

El presidente publicó su mensaje la mañana después de que The Wall Street Journal reportó que Vance se planteaba retomar las conversaciones. Trump —quien estaba al tanto de las deliberaciones del vicepresidente— creía que los iraníes no estaban actuando de buena fe, añadió la fuente.

Además, Trump está cada vez más convencido de que puede declarar de manera creíble que ha alcanzado sus objetivos militares en la guerra.

Pero atravesar el estrecho de Ormuz sigue siendo peligroso. Según Naciones Unidas, en octubre se registró el mayor número de incidentes contra buques comerciales en esas aguas en disputa desde febrero.

Aun así, Trump cree que, con los envíos de petróleo a través del estrecho acercándose casi a los niveles previos a la guerra, podría dejar que los países del golfo negocien un acuerdo con Teherán sobre la gestión del paso, de acuerdo con el funcionario.

El otro diplomático regional manifestó que los esfuerzos por la paz están en punto muerto mientras se espera una aclaración de la Casa Blanca sobre las intenciones de Trump.

Ese diplomático añadió que no estaba del todo claro para los mediadores ni para los iraníes si las palabras de Trump significaban que abandonaba el acuerdo negociado o si solo se trataba de una pose tras los comicios que le costaron a su Partido Republicano el control del Congreso.

Rubio insiste en que EEUU no ha renunciado a la mediación

Irán sigue sin estar dispuesto a entablar negociaciones sobre su programa nuclear hasta que Washington acepte varias condiciones fundamentales que los iraníes exigen que formen parte de cualquier acuerdo de alto el fuego.

Las diferencias con Teherán por su actividad nuclear siguen siendo el asunto más espinoso, que Trump insiste en que debe resolverse como parte de cualquier esfuerzo para poner fin al conflicto.

La retórica de Teherán apenas se ha enfriado. El embajador adjunto de Irán ante la ONU, Gholamhossein Darzi, dijo el viernes al Consejo de Seguridad que su país “nunca ha cerrado la puerta a la diplomacia”. Pero advirtió que, si Estados Unidos o Israel retoman los bombardeos, ofrecerán “una respuesta inmediata y decisiva”.

Rubio recalcó a principios de semana que Washington no se opone a que los mediadores continúen sus esfuerzos.

“Si hay un acuerdo que se pueda cerrar, el presidente será el primero en estar a favor”, afirmó. “Pero no va a ser un acuerdo estúpido. No va a ser un mal acuerdo.”

Michael Singh, director gerente del Washington Institute for Near East Policy, dijo que espera que el statu quo se mantenga algún tiempo, con ambos países atrapados en un punto muerto por el estrecho de Ormuz y con la Casa Blanca manteniendo el bloqueo naval lanzado hace meses, que está limitando la llegada del crudo iraní al mercado mundial.

Singh señaló que la estrategia estadounidense de asfixiar económicamente a Irán es una opción mucho más atractiva para Trump que una escalada militar o hacer concesiones a Teherán.

También sugirió que Trump podría revertir su postura la implicación de Vance si considera que los iraníes están listos para negociar en serio.

“Probablemente sea también el camino más sensato: ser paciente, mantener la presión, permitir que los mediadores sigan haciendo su trabajo”, dijo Singh, quien trabajó en asuntos de Oriente Medio en el gobierno del expresidente George W. Bush. “Y cuando sea el momento adecuado, pero no antes, es cuando conviene involucrar a altos funcionarios como el vicepresidente y demás.”

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Los periodistas de The Associated Press Nicholas Riccardi en Denver y Edith M. Lederer en Naciones Unidas contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP