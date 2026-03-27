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Con 3 hits de Sanoja y sólida apertura de Alcántara, Marlins superan 2-1 a Rockies

MIAMI (AP) — El venezolano Javier Sanoja conectó tres hits, el dominicano Sandy Alcántara permitió una carrera en siete entradas y los Marlins de Miami abrieron la temporada el viernes con un triunfo de 2-1 sobre los Rockies de Colorado.

El dominicano Otto López y el venezolano Javier Sanoja festejan la victoria de los Marlins de Miami sobre los Rockies de Colorado, el viernes 27 de marzo de 2026 (AP Foto/Lynne Sladky)
El dominicano Otto López y el venezolano Javier Sanoja festejan la victoria de los Marlins de Miami sobre los Rockies de Colorado, el viernes 27 de marzo de 2026 (AP Foto/Lynne Sladky) AP

Alcantara (1-0) realizó su sexta apertura en un día inaugural, la mayor cifra en la historia de la franquicia, y ponchó a cinco. Permitió cuatro hits y otorgó dos bases por bolas.

Fue un comienzo alentador de temporada para el ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional de 2022, después de un 2025 de altibajos en el que terminó con una foja de 11-13 y una efectividad de 5,36 mientras enfrentaba rumores de canje.

Sanoja bateó de 3-3 con un sencillo impulsor en la segunda entrada.

Los Marlins mejoraron a un registro de 14-20 en días inaugurales, mientras que los Rockies cayeron a 17-17.

Alcántara permitió apenas un corredor en base hasta la cuarta entrada, cuando Jake McCarthy conectó un sencillo mediante un toque para abrir el inning y se robó la segunda.

McCarthy fue puesto out en el plato por el jardinero derecho Austin Slater tras un sencillo de Hunter Goodman. Jordan Beck conectó más tarde en la entrada un sencillo productor.

Miami la pizarra en la segunda entrada cuando el bateador designado Owen Caissie conectó un doble impulsor en su primer turno al bate con los Marlins, lo que permitió que Xavier Edwards anotara desde la primera base. Caissie fue una incorporación de última hora a la alineación del viernes después de que el primera base dominicano Chris Morel fue retirado por una distensión en el oblicuo.

Pete Fairbanks lanzó una novena entrada sin carreras para apuntarse el salvamento en su debut con los Marlins. TJ Rumfield conectó un sencillo con un out para darles vida a los Rockies antes de que Fairbanks retirara a Beck con un elevado inofensivo y a Brenton Doyle con un lineazo.

Por los Rockies, el puertorriqueño Willi Castro de 4-0 con una anotada. El venezolano Ezequiel Tovar de 4-1.

Por los Marlins, los dominicanos Agustín Ramírez de 3-0, Otto López de 3-0, Heriberto Hernández de 4-0. El venezolano Sanoja de 3-3 con una empujada.

FUENTE: AP

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