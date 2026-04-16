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Con 2 goles de Suzuki, Freiburg vence 3-1 al Celta de Vigo y avanza a semifinales de la Liga Europa

Freiburg avanzó a las semifinales de la Liga Europa al vencer el jueves 3-1 al Celta Vigo.

Yuito Suzuki del Freiburg celebra con sus compañeros tras anotar su segundo gol en el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Liga Europa ante el Celta de Bigo el jueves 16 de abril del 2026. (AP Foto/Lalo R. Villar)
Yuito Suzuki del Freiburg celebra con sus compañeros tras anotar su segundo gol en el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Liga Europa ante el Celta de Bigo el jueves 16 de abril del 2026. (AP Foto/Lalo R. Villar) AP

El equipo de la Bundesliga ganó la serie con un global de 6-1 y alcanzó por primera vez esta instancia en una competición europea,tras la victoria 3-0 de la semana pasada en el partido de ida de los cuartos de final.

Freiburg ha marcado 11 goles en sus últimos tres partidos en la competición de segundo nivel europeo.

Igor Matanović adelantó 1-0 a Freiburg con una espectacular volea de zurda desde fuera del área. Yuito Suzuki amplió la ventaja con un disparo desviado al final del primer tiempo y luego superó al portero Ionut Radu tras el descanso para sentenciar el encuentro.

El gol del honor de Williot Swedberg para los anfitriones españoles llegó en el tiempo añadido.

El próximo rival de Freiburg saldrá de la serie entre el Real Betis y Braga, que disputan el juego de vuelta el jueves tras empatar 1-1 el partido de ida.

Aston Villa, Nottingham Forest en acción

Más tarde, Aston Villa afronta el partido de vuelta de los cuartos de final contra Bologna con una ventaja de dos goles.

Villa ganó el encuentro de ida 3-1 en Italia, con Ollie Watkins anotando dos veces en el camino hacia la octava victoria consecutiva del equipo en la competición.

El club inglés disputa unos cuartos de final europeos por tercer año consecutivo y busca asegurar su lugar en la Liga de Campeones la próxima temporada, mientras se mantiene cuarto en la Premier League.

Bologna ha ganado sus últimos cinco partidos fuera de casa en la Liga Europa desde que perdió ante Villa en el encuentro inaugural de la fase de liga.

Ambos también se enfrentaron en la Liga de Campeones del año pasado, con Villa imponiéndose 2-0.

Otro club de la Premier, Nottingham Forest, recibe a Porto en el City Ground con la eliminatoria igualada 1-1.

En la Conference League, la competición de tercer nivel, Crystal Palace defiende una ventaja de 3-0 en el campo de la Fiorentina. El ganador se medirá con el Shakhtar de Ucrania, que avanzó el jueves tras superar a AZ Alkmaar.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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