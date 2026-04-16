Cómo Rayan Cherki sacudió la lucha por el título de la Liga Premier

Rayan Cherki del Manchester City apunta al escudo del club al ser sustituido durante la final de la Copa FA contra Arsenal, el domingo 22 de marzo de 2026. (AP Foto/Richard Pelham) AP

Habrá un jugador que lo afrontará como si fuera un amistoso de pretemporada.

No pierdan de vista a Rayan Cherki, el inconformista a la antigua usanza del City, un antídoto contra el exceso de tácticas y jugadas a balón parado.

El volante creativo francés ha sido una revelación en su primera temporada en el fútbol inglés, y en una pieza clave del arreón del City por título en el tramo final, que se vería potenciado con una victoria sobre el líder de la liga, cada vez más frágil, en el Etihad Stadium este fin de semana.

Hasta las últimas semanas, lo más destacado del repertorio de Cherki era una asistencia a Phil Foden con un rabona descomunal en un triunfo liguero ante Sunderland en diciembre.

Como sus malabares y amagues en pleno partido durante la victoria sobre Arsenal en la final de la Copa de la Liga inglesa en el Estadio de Wembley el mes pasado.

Como cuando, tras una actuación brillante en una goleada a Liverpool en la Copa FA a principios de abril, intercambió camisetas con el delantero rival Hugo Ekitike, y se sentó brevemente entre los suplentes del City con el uniforme del rival en los minutos finales del encuentro.

Y como el domingo, cuando se le vio hacer girar una botella de agua hasta dejarla caer sobre la línea de banda pintada durante una pausa por lesión en la victoria 3-0 en Chelsea, mientras otros jugadores del City recibían instrucciones tácticas del entrenador Pep Guardiola.

Esto, al parecer, no es Cherki faltando al respeto.

Es simplemente él.

Y para Guardiola ha requerido un periodo de adaptación.

“Uno de los jugadores con más talento asombrosos que he visto en mi vida”, es la descripción que hizo Guardiola de Cherki de 22 años, que llegó procedente de Lyon en junio por 36 millones de euros (entonces 41 millones de dólares), una cifra que ahora parece una bicoca.

Aun así, Guardiola a menudo no puede ocultar su disgusto por algunas de las travesuras de Cherki.

Tras aquella asistencia de rabona, el técnico del City instó a Cherki a jugar con la clase de sencillez que muestra Lionel Messi, a quien Guardiola ayudó a convertir en el mejor jugador del mundo.

Al ver a Cherki ejecutar su rutina de malabares con toques en la final de la Copa de la Liga, Guardiola se quedó con los brazos extendidos y negó con la cabeza, claramente molesto.

Guardiola le exige constantemente más a Cherki, le ruega que se mantenga más cerca del delantero Erling Haaland, en lugar de deambular por el campo o retrasarse demasiado en busca del balón.

Pero, con casi una temporada completa de Cherki en el City, Guardiola no puede evitar quedar impresionado por sus actuaciones y por los números que está registrando, lo que por fin lo ha convertido en titular habitual en su club e incluso podría meterlo en el once titular de Francia en la inminente Copa Mundial.

Al asistir en dos goles contra Chelsea el fin de semana pasado, Cherki —igual de fuerte con la izquierda que con la derecha— llegó a nueve asistencias en jugada en la liga, más que cualquier otro jugador.

Y ha aportado un filo que le faltaba al juego de elaboración del City hasta hace poco. De hecho, Cherki se parece cada vez más al sustituto ideal de Kevin De Bruyne, aunque sean jugadores muy distintos.

La improvisación de Cherki provoca lo mismo. Y tiene un carácter pícaro y entrañable que te atrapa aún más. Guardiola, por ejemplo, solo pudo reírse después de recibir un fuerte empujón por la espalda al pitido final de la final de la Copa de la Liga y darse la vuelta para ver que el empujón travieso había sido de Cherki, que entraba corriendo al campo para celebrar.

“En los momentos difíciles y bajo presión, actúa como si fuera un partido amistoso. Como si no importara”, dijo Guardiola. “Y eso es muy difícil de encontrar”.

Enfrentamientos clave

Seis puntos separan a Arsenal y Man City.

El City, segundo en la tabla, tiene un partido pendiente y todo el impulso tras tres grandes victorias seguidas: 2-0 sobre Arsenal en la final de la Copa de la Liga, 4-0 sobre Liverpool en la Copa FA y 3-0 en Chelsea en la liga.

Arsenal perdió en casa ante Bournemouth en su último partido de liga y está tambaleándose al buscar su primer título liguero desde 2004. Pero avanzó a las semifinales de la Liga de Campeones el miércoles para levantar el ánimo.

En el otro extremo de la tabla, el colista Wolverhampton será el primer equipo descendido si pierde en Leeds el sábado y Tottenham, tercero desde el fondo, vence a Brighton unas horas después.

Fuera de acción

Ekitike se perderá el resto de la temporada tras una grave lesión en la pierna en la derrota ante Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones esta semana.

El defensor Harry Maguire no jugará con Manchester United por estar suspendido para el partido contra Chelsea después de recibir una sanción adicional de un encuentro por su reacción tras ser expulsado ante Bournemouth el mes pasado.

___

Fútbol de AP: https://apnews.com/hub/soccer

FUENTE: AP