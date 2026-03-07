Como gana tercer juego consecutivo en la Serie A tras vencer de visita al Cagliari

Compartir en:









Nico Paz del Como y Sebastiano Esposito del Cagliari en acción durante el encuentro de la Serie A el sábado 7 de marzo del 2026. (Gianluca Zuddas/LaPresse via AP) AP

El equipo de Cesc Fàbregas ha ganado tres partidos seguidos en la liga italiana y solo ha perdido una vez en 11 encuentros en total. Como empató sin goles con el Inter de Milán en el partido de ida de su semifinal de la Copa Italia a principios de esta semana.

Martin Baturina adelantó al Como en Cagliari al empujar el balón a la red a los 14 minutos.

Sebastian Esposito igualó para los locales al 56 y Cunha envió un disparo desde muy fuera, hacia la esquina superior derecha del área, que se coló junto al poste más lejano para marcar el gol de la victoria al 76.

El triunfo dejó al Como igualado en puntos con la Roma, cuarta clasificada, a una semana de que se enfrenten.

Además, Atalanta, séptimo, perdía por dos goles antes de que Gianluca Scamacca anotara dos veces, en los minutos 75 y 79, para rescatar un empate 2-2 con Udinese.

FUENTE: AP