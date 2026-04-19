Cómo Bayern Múnich ganó su 13er título de la Bundesliga en 14 años

La Bundesliga es apenas el primero de un posible triplete de trofeos, con el Bayern enfrentándose a continuación al Bayer Leverkusen en las semifinales de la Copa de Alemania el miércoles, antes de medirse al reinante monarca Paris Saint-Germain en las semifinales de la Liga de Campeones .

Dentro del club, la Bundesliga se considera el objetivo mínimo de la temporada y este es el 35to campeonato alemán del Bayern, ampliando su propio récord. Salvo el primero, en 1932, cuando se decidió entre campeones regionales en una competición de eliminación directa, todos los demás llegaron después de la creación de la Bundesliga en 1963.

El Bayern siempre está dispuesto a reafirmar su dominio doméstico. El triunfo del Leverkusen en 2024 fue una excepción que impulsó al conjunto bávaro a títulos consecutivos y puede ser el inicio de otra larga racha.

Se repusieron del trauma de 2012 —cuando perdieron la final de la Liga de Campeones en Múnich ante Chelsea, además de la Bundesliga y la final de la Copa de Alemania frente al Borussia Dortmund— al ganar el triplete de Liga de Campeones, Bundesliga y Copa de Alemania la temporada siguiente bajo el mando de Jupp Heynckes.

La Bundesliga de esta temporada es solo el primer paso para un Bayern que persigue otro triplete. A continuación, un vistazo más de cerca a cómo se ganó:

Bayern destrozó su propio récord de la liga de goles anotados en una temporada al marcar cinco contra St. Pauli y elevar su cuenta a 105 goles el fin de semana pasado. El récord anterior era de 101 goles, logrado por el Bayern de la temporada 1971-72, con Franz Beckenbauer y Gerd Müller.

El delantero inglés Harry Kane estuvo entre los goleadores en la victoria 4-2 contra Stuttgart el domingo, que aseguró el título y extendió el récord a 109 goles. Y todavía quedan cuatro jornadas.

Kane elevó su cuenta de la temporada a 50 contra el Real Madrid en las semifinales de la Liga de Campeones. Ahora son 51. Lleva 32 goles en 27 partidos de Bundesliga hasta el momento.

El colombiano Luis Díaz, fichado en el verano, aportó 15 y Michael Olise suma 12, pero los goles de Bayern llegaron desde todos los sectores del equipo, con Leon Goretzka anotando el tanto 102, el que rompió el récord, contra St. Pauli.

Incluida la victoria sobre Stuttgart, el Bayern marcó cuatro goles o más en 14 partidos de liga, comenzando en la jornada inaugural con una paliza 6-0 ante Leipzig.

Sin rivales

El Bayern vuelve a no tener un rival capaz de desafiar su dominio. El Dortmund fue el que más se acercó esta temporada, pero desde hace tiempo estaba claro que no podía estar a la altura de Bayern, que acabó con cualquier atisbo de pelea a finales de febrero al ganar 3-2 en Dortmund.

Joshua Kimmich afirmó entonces: “Tenemos una ventaja de 11 puntos, no la vamos a dejar escapar”.

El Dortmund allanó el camino para que Bayern asegurara el título el domingo al perder dos partidos consecutivos.

Ni Stuttgart, Leipzig o Leverkusen pudieron siquiera exigir al Dortmund.

Kompany

Aunque estuvo lejos de ser la primera opción, el técnico Vincent Kompany ha demostrado ser un nombramiento inspirado para un equipo que rindió por debajo de lo esperado con Thomas Tuchel.

En su segunda temporada en el Bayern, Kompany no solo ha estabilizado el rumbo, sino que ha impulsado a jóvenes como Lennart Karl —que parece destinado a convertirse en una estrella—, al tiempo que rotó la plantilla con criterio para mantener a todos sus jugadores implicados y satisfechos, minimizando la probabilidad de lesiones.

Kane tenía la mira puesta en romper el récord de temporada de Robert Lewandowski de 41 goles en la Bundesliga, pero Kompany decidió gestionar el tiempo de juego de su delantero estrella para darle descanso de cara a partidos clave en la Liga de Campeones y la Copa de Alemania.

Kompany también recibió elogios por alzar la voz contra el racismo después de que José Mourinho culpara a Vinícius Júnior del Real Madrid de provocar los abusos que recibe, y celebró el nombramiento de Marie-Louise Eta como la primera entrenadora en la Bundesliga la semana pasada.

Kompany ha llevado la armonía a Bayern, un club conocido anteriormente como “FC Hollywood” por todos los titulares de la prensa sensacionalista que generaba.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP