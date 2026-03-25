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Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada pide a Ecuador limitar estados de excepción

QUITO (AP) — El Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada expresó el miércoles su preocupación por las decenas de denuncias de desapariciones forzadas ocurridas presuntamente en Ecuador en el contexto de estados de excepción declarados por el gobierno para combatir la inseguridad.

Un informe del organismo internacional expuso el miércoles las principales preocupaciones y recomendaciones luego de escuchar días atrás a organismos de defensa de derechos humanos y a delegados de las Fuerzas Armadas como parte del Estado.

Entre los principales hallazgos, el Comité señala la alarma por las denuncias de desapariciones forzadas de “al menos 51 víctimas, incluidos niños, presuntamente cometidas por agencias de seguridad, incluidas las Fuerzas Armadas”, durante operaciones militares y policiales entre 2024 y 2025.

El gobierno del presidente Daniel Noboa declaró al país en conflicto armado interno en enero del 2024, en medio de una arremetida de la violencia adjudicada a bandas criminales vinculadas al narcotráfico transnacional y publicó una lista de 22 estructuras a las que calificó de terroristas y de objetivo militar.

A partir de entonces ha decretado estados de excepción seguidos permitiendo la movilización de las fuerzas militares en apoyo a la policía para resguardar la seguridad y controlar las calles y las cárceles del país, en medio de cuestionamientos de organismos de defensa de derechos humanos y de la Corte Constitucional.

Esa continua declaración de estados de emergencia y la participación militar en tareas de seguridad pública preocupó al Comité que instó al gobierno a limitar su uso y garantizar que la implicación de las Fuerzas Armadas sea “extraordinaria y temporal” así como “sujeta a mecanismos civiles de supervisión y rendición de cuentas”.

El Comité pidió también al ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas cooperar en las investigaciones sobre personas desaparecidas permitiendo el “acceso rápido” a documentación relevante.

El gobierno de Ecuador no se ha pronunciado de momento sobre el informe.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), una organización de la sociedad civil, celebró la publicación del informe del organismo que “revela graves vulneraciones a los derechos humanos” en medio de los estados de excepción y militarización en el país, dijo en su cuenta de X. También denunció un “grave contexto de impunidad”.

El CDH recordó y valoró la reciente condena a 16 militares en uno de los emblemáticos casos en el país andino tras considerarlos culpables de la desaparición forzada y posterior muerte de cuatro menores que conmocionó a la sociedad ecuatoriana.

FUENTE: AP

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