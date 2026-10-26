Comisión de comercio de EEUU y 20 estados demandan a Dollar General por precios engañosos

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ARCHIVO - Unos niños van en bicicleta a la tienda Dollar General, el 21 de agosto de 2025, en Nashua, Nueva Hampshire. (Foto AP/Charles Krupa, archivo) AP

Veinte estados se sumaron a la denuncia, presentada ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Medio de Tennessee. La demanda indicó que Dollar General no corrigió el problema pese a lo que describió como un “amplio conocimiento corporativo del problema”.

“Dollar General ha traicionado la confianza de millones de consumidores estadounidenses y ha impuesto un daño financiero significativo a comunidades y consumidores que ya están teniendo dificultades para que sus cheques de pago les alcancen”, indicó Christopher Mufarrige, director de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC.

Dollar General, con sede en Goodlettsville, Tennessee, a las afueras de Nashville, no ha respondido a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

Los estados que se sumaron a la demanda son Alabama, Arizona, Arkansas, California, Connecticut, Florida, Illinois, Iowa, Kansas, Luisiana, Michigan, Mississippi, Nebraska, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Utah y Wisconsin, según la FTC.

Los estadounidenses se han sentido frustrados por los precios más altos, y también por lo que perciben como nuevos métodos utilizados por cadenas de restaurantes y grandes minoristas para fijar precios, incluido el uso de herramientas de inteligencia artificial.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP