Comienzan las oraciones fúnebres por Jamenei en Irak tras la llegada de su cuerpo a ciudad santa

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Dolientes ondean banderas religiosas chiíes y un retrato del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, en el exterior del mausoleo del imán Ali en la víspera de las ceremonias funerarias, en Najaf, Irak, el 7 de julio de 2026. (AP Foto/Hadi Mizban) AP

El funeral de varios días por Jamenei comenzó el sábado. Las autoridades cortaron carreteras y cerraron el espacio aéreo, y la vida cotidiana se paralizó en Teherán mientras los dolientes conmemoraban la vida del hombre que dirigió la República Islámica durante décadas con mano de hierro, al tiempo que se enfrentaba a Occidente. Su cuerpo será trasladado más tarde desde Nayaf a la ciudad de Kerbala, antes de su regreso definitivo a Irán.

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán parecen estar en pausa hasta después del entierro. Pero los ataques de ambos bandos el martes y el miércoles en el golfo Pérsico elevaron el riesgo de que el acuerdo provisional para poner fin a la guerra que envuelve a Oriente Medio desde hace meses pueda venirse abajo. El ejército estadounidense atacó Irán a primera hora del miércoles después de afirmar que Teherán alcanzó tres barcos en el estrecho de Ormuz, antes de que Irán lanzara ataques de represalia contra Kuwait y Baréin.

El cuerpo de Jamenei llegó el martes a Nayaf, la ciudad iraquí considerada una de las más sagradas para millones de musulmanes chiíes en todo el mundo, junto con el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian; el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, y otros altos cargos. Fueron recibidos por dolientes y simpatizantes que sostenían retratos del fallecido líder y por otros que se autoflagelaban en las calles.

Los restos mortales de Jamenei estaban en un ataúd cubierto con la bandera de la República Islámica, dentro de una urna de vidrio. Los dolientes ondeaban banderas iraníes, así como otras rojas y negras que simbolizan el luto y la venganza.

“Nosotros, el pueblo de Irak, seguiremos siendo una espina en los ojos de los enemigos", manifestó Jaafar Jawad, un asistente al funeral. "Su llegada hasta nosotros es el mayor honor posible y, si Dios quiere, seremos leales y retribuiremos un poco de lo que se le debe en la ciudad santa de Nayaf”.

Las oraciones fúnebres en Nayaf se celebrarán en el santuario del imán Ali, primo y yerno del profeta Mahoma, y estarán dirigidas por Muhammad Taqi al-Hakim, un erudito de alto rango del seminario de la ciudad.

En Kerbala —que también es una ciudad santa para los chiíes, donde el imán Hussein, nieto del Profeta, fue asesinado en el año 680 d.C.—, Abdul Mahdi al-Karbalaei, representante de la máxima autoridad religiosa chií de Irak, dirigirá las oraciones en el santuario del imán Hussein. Jamenei murió a finales de febrero en los ataques a gran escala de Estados Unidos e Israel contra Irán. Fue uno de altos cargos iraníes muertos durante la guerra. Tenía 86 años. El nuevo líder supremo de Irán, su hijo el ayatolá Moytabá Jamenei, aún no ha aparecido en las ceremonias fúnebres. Se cree que está escondido después de que, según reportes, resultara herido en el ataque aéreo que acabó con la vida de su padre. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP