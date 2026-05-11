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Comienzan labores para estudio del proyecto de Arco del Triunfo de Trump en Washington

WASHINGTON (AP) — Cuadrillas de trabajadores empezaron a realizar sondeos y pruebas preliminares el lunes en el sitio propuesto para un Arco del Triunfo impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, el paso más reciente en los planes para el polémico proyecto en la capital del país.

Trabajadores realizan estudios el lunes 11 de mayo de 2026 en el Memorial Circle, en Washington, donde el presidente de EEUU, Donald Trump, ha propuesto construir un arco para conmemorar el 250mo aniversario de Estados Unidos. (AP Foto/Alex Brandon)
Trabajadores realizan estudios el lunes 11 de mayo de 2026 en el Memorial Circle, en Washington, donde el presidente de EEUU, Donald Trump, ha propuesto construir un arco para conmemorar el 250mo aniversario de Estados Unidos. (AP Foto/Alex Brandon) AP

Se vio a trabajadores con herramientas y equipo inspeccionando el lugar propuesto para el arco, entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington. Parte del sitio fue cercado y se colocaron en el césped banderines rosas que suelen usarse como marcas de levantamiento topográfico.

El trabajo en el sitio se anunció el jueves en documentos judiciales presentados como parte de una demanda federal que impugna el proyecto. El trabajo consiste en “levantamientos y pruebas geotécnicas que se utilizarán para generar información que ayudará al Servicio de Parques Nacionales, el demandado, a completar requisitos previos de procedimiento” que forman parte del proceso de toma de decisiones.

El arco propuesto, de 76 metros (250 pies) de altura, es uno de varios proyectos que el presidente está impulsando para dejar una huella duradera en Washington. Con el potencial de cambiar la vista de la ciudad, ya ha provocado oposición, incluso mediante la demanda presentada por un grupo de veteranos y un historiador.

El diseño del arco, propuesto por Trump, ya obtuvo una aprobación inicial de la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos, cuyos miembros fueron nombrados por Trump.

El monumento propuesto se eleva desde cuatro leones que custodian su base hasta una antorcha sostenida en lo alto por una figura similar a la Estatua de la Libertad, que estaría flanqueada por dos águilas, todo ello dorado. Las frases “One Nation Under God” (Una nación bajo Dios) y “Liberty and Justice for All” (Libertad y justicia para todos) estarían inscritas con letras doradas en la parte superior de cada lado del monumento.

La Casa Blanca no respondió de momento a una solicitud de comentarios, ni tampoco lo hizo el Public Citizen Litigation Group, que representa a los cuatro demandantes.

El grupo de veteranos y un historiador han demandado ante un tribunal federal para bloquear la construcción, con el argumento de que el arco alteraría la vista entre el Monumento a Lincoln y Arlington House, en el Cementerio Nacional de Arlington, entre otras razones.

Los documentos judiciales presentados en nombre del gobierno de Trump señalan que el Servicio de Parques Nacionales no había emitido una acción final que autorizara la construcción de un arco y que, si lo hiciera, daría al menos 14 días de aviso antes de que pudiera comenzar cualquier trabajo.

El documento indica que los demandantes habían sido notificados con antelación sobre el trabajo de levantamiento topográfico y sostuvo que ese trabajo no constituía “construcción, ni una demolición en preparación para la construcción, de un arco”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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