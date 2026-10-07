Comienza juicio de hombre acusado de matar a estudiante de Universidad de Carolina del Norte

Foto tomada de video que muestra a Miguel Salguero Olivares, acusado de matar a Faith Hedgepeth, una estudiante de la Universidad de Carolina del Norte, en el juicio en Durham, Carolina del Norte, el 7 de octubre del 2026. (Network Pool/via AP) AP

Miguel Salguero Olivares está acusado de asesinato en primer grado, violación y allanamiento de morada en la muerte de Faith Hedgepeth. Era una estudiante de segundo año de 19 años en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill cuando fue hallada muerta a golpes en su apartamento en septiembre de 2012.

En su alegato inicial, la fiscal adjunta de distrito Angela Garcia-Lamarca afirmó que el acusado dejó su ADN en el arma homicida —una botella de ron hallada cubierta de sangre— dentro del cuerpo de Hedgepeth y en una nota escrita en una bolsa de comida rápida encontrada en el lugar.

“La evidencia en este caso es más fuerte que el ruido a su alrededor”, manifestó.

Describió a Hedgepeth como una amiga cariñosa, querida por todos los que la conocían, y encaminada a convertirse en la primera persona de su familia en graduarse de la universidad.

“Verán por la evidencia en este caso que el acusado cometió estos actos contra Faith en un arrebato de ira, no porque la conociera”, declaró. “No lo hizo por quién ella era, lo hizo por quien él es”.

Garcia-Lamarca señaló que Hedgepeth y su compañera de cuarto habían estado esa noche en un club y que Hedgepeth, como conductora designada, las llevó a casa alrededor de las 2 de la mañana. La compañera de cuarto estaba borracha y enferma, indicó, pero más tarde llamó a un amigo para que fuera a recogerla alrededor de las 4 de la mañana. Regresó horas después y encontró a Hedgepeth muerta.

“Este caso no es complicado. Es devastador, es horroroso, es la peor pesadilla de una familia... pero también es simple”, expresó la fiscal. “La evidencia es contundente y clara”.

En su alegato inicial, el abogado defensor James Rainsford afirmó que los fiscales omitieron detalles clave e instó a los jurados a preguntarse: “¿Dónde está el resto de la evidencia?”

El amigo que recogió a la compañera de cuarto de Hedgepeth dijo a la policía que vio lo que parecía ser sangre en sus manos. Un vecino del piso inferior informó haber escuchado fuertes golpes entre las 3 de la mañana y las 4 de la mañana. Y la policía posteriormente perdió evidencia relacionada con lo que parecía ser sangre en el baño del apartamento.

“¿Esto es solo ruido o están empezando a escuchar cosas que no cuadran?”, planteó. “Tal vez eso sea ruido para algunas personas; para otras suena a evidencia forense”.

Salguero Olivares fue arrestado en 2021, más de nueve años después del homicidio. Su arresto se produjo después de que una muestra de ADN presentada al laboratorio criminalístico coincidiera con un perfil hallado en la escena original del crimen, informaron las autoridades.

“Encontrar algo no significa que ocurrió un delito. Hay que conectarlos”, dijo Rainsford sobre la evidencia de ADN. “No significa lo que ustedes creen”.

La fiscal indicó que el mensaje en la bolsa de comida rápida —“I’m Not Stupid (expletive) Jealous” (“No soy estúpida, (insulto) celosa”)— evocaba un viejo dicho.

“Los hombres, algunos hombres, están aterrorizados de que las mujeres se rían de ellos”, afirmó. “Las mujeres están aterrorizadas de ser asesinadas o violadas”.

_________________________________

Ramer reportó desde Concord, Nueva Hampshire.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP