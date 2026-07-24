Comic-Con 2026: Johnny Depp promueve "Ebenezer" y ENHYPEN conoce al elenco de "Twilight"

Sasha Brown, de San Diego, disfrazada de Katara, izquierda, y Ava Marin Lardizabal, de San Diego, disfrazada de Zuko, posan para una fotografía durante la Comic-Con International el jueves 23 de julio de 2026 en San Diego. (Foto Andrew Park/Invision/AP) AP

“¿Tienen trabajo? Parece como si tuvieran muchísimo tiempo libre. ¿Por qué están aquí?”, preguntó el actor, vestido con un abrigo largo y un sombrero de copa, al salir de un escaparate del centro de San Diego con falsa nieve en el borde y marcado con un letrero que decía “Scrooge and Marley”. Se reunió una multitud, grabando con teléfonos celulares y gritando “¡Feliz Navidad!”.

“Solo puedo decir que todos ustedes son personas muy, muy extrañas. ¡Pamplinas!”, gritó Depp con aspereza, arrastrando los pies mientras volvía a entrar al edificio.

“Ebenezer”, cuyo estreno está previsto para el 13 de noviembre, es la primera película de estudio del atribulado astro de Hollywood en ocho años. Su aparición en las calles del Gaslamp Quarter, fuera de cualquier panel oficial, encaja con el enfoque más guerrillero de mercadotecnia y promoción que algunos estudios de Hollywood han adoptado en la expo en años recientes.

Se espera que más de 120.000 personas asistan a la convención de cuatro días, que se creó en 1970 como una reunión de varios cientos de aficionados a la ciencia ficción y los cómics y una aparición en persona del ícono de Marvel Jack Kirby.

Los organizadores han dicho en años recientes que el evento de San Diego y el espacio hotelero quizá no sean suficientes para albergar a multitudes en crecimiento, y han planteado la posibilidad de mudarse a Los Ángeles u otra gran ciudad. Pero el alcalde de la ciudad, Todd Gloria, afirmó el miércoles, mientras la expo abría, que permanecería en San Diego hasta 2030. Señaló que el anuncio “refleja nuestro compromiso compartido con los fans, los creadores, las empresas y los trabajadores que hacen que Comic-Con no se parezca a nada más en el mundo”.

PJ Richardson, de 44 años, condujo de costa a costa desde Orlando, Florida, con su familia para asistir por primera vez a Comic-Con International. Había visitado una convención más pequeña en su ciudad, pero esto no lo había preparado para la magnitud de los juguetes y coleccionables exhibidos en la expo frente a la bahía.

“Es la Meca. Es algo que pasa una vez en la vida, así que teníamos que venir. Esto fue mil veces más”, comentó. “Los montajes de todos los puestos y todo lo demás son absolutamente increíbles”.

Crisol de la cultura pop

El grupo de K-pop ENHYPEN se unió a Catherine Hardwicke, directora de la primera película de “Twilight”, y a los actores de la franquicia Peter Facinelli y Ashley Greene en un panel el jueves sobre narrativas de vampiros. Fue uno de muchos momentos de intercambios entre distintas vertientes de la cultura pop.

Integrantes de fandoms distintos se unen a través del cosplay, presumen disfraces hechos a mano e intercambian fotos. Brionna Slavalk, de 27 años, viajó desde Indiana para asistir a la convención vestida como la paladina elfa Vaelus de “Critical Role”, una serie web con temática de Dungeons & Dragons. Tenía la piel pintada de morado.

“Obviamente, tengo debilidad por la pintura corporal. Creo que se ve muy bien cuando la gente hace eso. Vi a alguien que era rojo, que creo que es de ‘Hazbin Hotel’, y estaba increíble. ¡Y acabamos de ver a tres Doctor Doom por allá!”, manifestó. “Es divertidísimo”.

Qué esperar en Comic-Con 2026

Comic-Con ha crecido hasta incluir concursos de cosplay, puestos de autógrafos, circuitos de obstáculos, conciertos y paneles que abarcan de todo, desde videojuegos, los nuevos títulos incluyen a Wolverine y a las Tortugas Ninja, hasta arte de carteles de cine y esgrima. (Bruce Dickinson, de Iron Maiden, y el actor Asher Grodman, de “Ghosts”, conversaban el jueves sobre “El romance de Hollywood con la esgrima”).

Los Avengers parecen listos para regresar al Salón H, mientras Marvel Studios usa Comic-Con para generar expectativa por el estreno en diciembre de “Avengers: Doomsday”, y trazar un camino a seguir en un momento en que el interés del público por las películas de superhéroes ha disminuido.

Ese panel del sábado es la hora más esperada de la convención de cultura pop más grande del país, que se extiende hasta el domingo.

DC Studios, que al igual que Marvel se ausentó del Comic-Con del año pasado porque el calendario de su campaña de publicidad no era el adecuado, presentará su serie de HBO “Lanterns” con una activación de “cuartel general de entrenamiento” en el Gaslamp Quarter de San Diego y un panel el viernes con las estrellas Aaron Pierre y Kyle Chandler.

Esa presentación, como la de Marvel, será en el principal escaparate del centro de convenciones con capacidad para 6.500 personas: el Hall H. No se permiten transmisiones en vivo dentro, pero la reacción en internet de los fans presentes puede impulsar rápidamente, o hundir, las perspectivas de una película o serie de televisión.

Otro punto destacado de la televisión de prestigio: se espera que actores de “Widow’s Bay” visiten el centro de convenciones junto a la bahía el sábado, mientras Apple TV celebra las 19 nominaciones al Emmy de la serie de comedia y terror.

Los fans de la comedia no tendrán que peinar el desierto para encontrar novedades sobre “Spaceballs: The New One”, el eje de un panel el viernes. La película, cuyo estreno está previsto para el próximo año, cuenta con Rick Moranis, Bill Pullman y el ya centenario Mel Brooks retomando sus papeles de la parodia de Brooks de 1987.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP