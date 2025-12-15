americateve

Cometa interestelar mantiene su distancia durante su mayor acercamiento a la Tierra

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — Un cometa errante de otra estrella pasa cerca de la Tierra esta semana en un último avistamiento antes de regresar al espacio interestelar.

Esta imagen, proporcionada por la NASA, muestra el cometa interestelar 3I/Atlas captado por el Telescopio Espacial Hubble el 30 de noviembre de 2025, a unos 286 millones de kilómetros (178 millones de millas) de la Tierra. (NASA, ESA, STScI, D. Jewitt (UCLA), M.-T. Hui (Observatorio Astronómico de Shanghái), J. DePasquale (STScI) vía AP)
Descubierto durante el verano, el cometa conocido como 3I/Atlas pasará a 269 millones de kilómetros (167 millones de millas) de nuestro planeta el viernes, la distancia más cercana que alcanzará en su gran recorrido por el sistema solar.

La NASA continúa apuntando sus telescopios espaciales hacia la bola de hielo visitante, que se estima tiene un tamaño de entre 440 metros (1.444 pies) y 5,6 kilómetros (3,5 millas). Pero se está desvaneciendo a medida que se aleja, por lo que ahora es el momento para que los astrónomos aficionados lo capturen en el cielo nocturno con sus telescopios.

El cometa se acercará mucho más a Júpiter en marzo, pasando a 53 millones de kilómetros (33 millones de millas). Será a mediados de la década de 2030 cuando alcance el espacio interestelar, para no volver jamás, afirmó Paul Chodas, director del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA.

Es el tercer objeto interestelar conocido que atraviesa nuestro sistema solar. Los cometas interestelares como el 3I/Atlas se originan en sistemas estelares en otras partes de la Vía Láctea, y los cometas autóctonos como el Halley provienen de los bordes helados de nuestro sistema solar.

Un telescopio en Hawai descubrió al primer visitante interestelar confirmado en 2017. Dos años después, un cometa interestelar fue avistado por un astrónomo aficionado de Crimea. El telescopio Atlas de la NASA en Chile detectó el cometa 3I/Atlas en julio cuando buscaba asteroides potencialmente peligrosos.

Los científicos creen que el último cometa intruso, también inofensivo, puede haberse originado en un sistema estelar mucho más antiguo que el nuestro, lo que lo convierte en un objetivo tentador.

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

