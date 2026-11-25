Un vehículo transporta el martes 24 de noviembre de 2026 los restos mortales de Kahindo Vayirwe, quien falleció a causa del virus del Ébola, en Beni, provincia de Kivu del Norte, Congo. (AP Foto/Sebastien Kitsa Musayi) AP

Los enfrentamientos entre el ejército y grupos rebeldes han impedido que los equipos lleguen a algunas comunidades, han alterado el monitoreo de las personas expuestas al virus y han dejado a algunos centros de tratamiento con menos personal, explicó la doctora Catherine Smallwood, responsable de incidentes de ébola de la Organización Mundial de la Salud.

El brote de ébola en el Congo ha infectado a más de 11.700 personas y ha causado más de 5.700 muertes desde que se declaró en mayo, según los datos más recientes del gobierno. Es el más letal de los 17 brotes del Congo y se encamina a superar el número de fallecidos por el brote del occidente de África, que mató a 11.000 personas entre 2014 y 2016.

El ébola se propaga por contacto directo con la sangre u otros fluidos corporales de personas que están enfermas o que han muerto por la enfermedad. Contener el virus requiere identificar y tratar rápidamente a los pacientes en aislamiento, vigilar a las personas que pudieron haber estado expuestas y enterrar de forma segura a los fallecidos.

Los choques entre las fuerzas gubernamentales y la Convención para la Revolución Popular, o CRP, se han intensificado al norte de Bunia, la capital de la provincia nororiental de Ituri y un importante centro de la respuesta al ébola.

La CRP es uno de más de 100 grupos armados en el este del Congo, donde el conflicto ha generado una de las crisis humanitarias más graves del mundo.

Smallwood indicó que alrededor de una docena de personas, entre ellas dos miembros del personal de la OMS y funcionarios de salud congoleños, fueron evacuadas a Bunia el martes después de pasar tres días completos atrapadas en un hospital en Akwe, al noreste de la capital provincial, en medio de un intenso fuego cruzado.

“Quedaron atrapados en el fuego cruzado, con combates muy intensos, y logramos evacuarlos”, afirmó Smallwood.

La OMS trasladó temporalmente a su equipo de Mongbwalu y al personal de organizaciones asociadas a Bunia después de que los combates interrumpieran el acceso por carretera, señaló Smallwood. Mongbwalu, una localidad minera al noroeste de Bunia, es donde se detectó por primera vez el brote en mayo.

Las carreteras bloqueadas también dificultan la entrega de suministros médicos, el traslado de pacientes entre centros de salud y el envío de equipos para enterrar de forma segura a las víctimas del ébola, agregó Smallwood.

Sandrine Buju, una trabajadora humanitaria involucrada en la respuesta al ébola, contó que su equipo fue blanco de disparos el lunes mientras regresaba a Bunia tras capacitar a voluntarios comunitarios.

“Nos sorprendieron los disparos a unos 15 metros (50 pies) de donde estábamos", relató Buju. "Tenía mucho miedo”.

El conductor dio la vuelta de inmediato y el equipo buscó protección en una base de las Naciones Unidas, explicó Buju. Más tarde, los cascos azules los escoltaron a través de dos zonas de combate rumbo a Bunia.

En la vecina provincia de Kivu del Norte, ataques recientes de otro grupo armado habían desplazado a más de 20.000 personas, lo que hizo que los equipos de salud perdieran el rastro de personas que habían estado en contacto con pacientes de ébola, dijo Smallwood.

Incluso antes de los últimos combates, la respuesta al ébola en el Congo pasaba apuros por escasez de trabajadores de salud, pagos retrasados y ataques contra el personal médico, lo que complicaba los esfuerzos por frenar el brote.

Algunos equipos locales regresaban con cautela al trabajo el miércoles, mientras que las operaciones de la OMS en Bunia continuaban con normalidad, señaló Smallwood.

La CRP declaró el martes que suspendería su avance hacia Bunia, mientras que las autoridades congoleñas afirmaron que las fuerzas gubernamentales habían hecho retroceder a los rebeldes. Pero los residentes señalaron que la situación de seguridad en las comunidades cercanas seguía siendo volátil el miércoles. ___

Mark Banchereau informó desde Dakar, Senegal. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP