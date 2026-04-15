Colonos israelíes bloquean el camino a la escuela de niños palestinos

Colonos israelíes lo instalaron durante la noche, según un video que residentes palestinos proporcionaron a The Associated Press. Los palestinos afirman que la cerca improvisada es solo el intento más reciente de los colonos por ampliar el control en una parte de la Cisjordania ocupada donde las demoliciones respaldadas por el Estado, los incendios provocados y el vandalismo ocurren con regularidad y la violencia de colonos, a veces letal, rara vez es enjuiciada.

La difícil situación de los habitantes del pueblo fue retratada en el documental ganador del Óscar en 2024 “No Other Land”, pero la publicidad ha hecho poco para frenar el derramamiento de sangre o contener el acaparamiento de tierras. Aseguran que Israel ha aprovechado la guerra con Irán para reforzar su control sobre el territorio, mientras aumentan los ataques de colonos y el ejército impone restricciones adicionales alegando motivos de seguridad.

Khalil Hathaleen, jefe del consejo del pueblo y miembro de la familia extensa que conforma gran parte de la población de Umm al-Khair, señaló que los colonos estaban explotando la guerra para apoderarse de tierras, talar olivares y asaltar aldeas cercanas por la noche. “Fue una buena oportunidad para que los colonos hicieran lo que quisieran, sin reglas”, manifestó.

Al igual que en Israel, los niños palestinos se quedaron en casa antes del alto al fuego de la semana pasada, debido a la amenaza de caída de misiles.

Hajar, su hermano Rashid y sus compañeros se sentaron a esperar el lunes y el martes cerca de banderas israelíes, el alambre de púas y árboles recién talados, mientras sus padres y líderes del pueblo exigían que se les permitiera pasar. El lunes, según el video, los niños se encontraron con nubes de gas lacrimógeno y granadas aturdidoras arrojadas por hombres armados en una camioneta blanca sin identificación, entre ellos algunos soldados uniformados.

El ejército de Israel indicó que las tropas utilizaron “medios de dispersión de disturbios” fuera de Carmel, el asentamiento junto a Umm al-Khair. Reconoció que había niños presentes, pero sostuvo que las medidas —que no detalló— estaban dirigidas a los adultos en la zona, no a los menores. El Consejo Regional de Har Hevron, el gobierno local de los asentamientos en el área, no respondió a preguntas sobre la cerca.

Beduinos y otros habitantes del pueblo han usado durante décadas el sendero de 3 kilómetros (1,8 millas) desde el vecindario de Khirbet Umm al-Khair hasta el centro del pueblo. “Estamos decididos a conservarlo”, afirmó Khalil Hathaleen.

La cerca es solo otra forma en que se restringe el movimiento palestino a medida que se multiplican los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada. Los palestinos dicen que sigue un patrón ya conocido: los colonos levantan cercas o reclaman tierras de cultivo que, según los palestinos, les pertenecen, y luego pasan a imponer esta nueva realidad con el respaldo del ejército.

Hathaleen denunció que las fuerzas israelíes a veces contienen a los colonos, pero la mayoría de las veces se pliegan a ellos.

“Se nos niega una solución”, expresó.

La comunidad internacional, en su gran mayoría, considera ilegales los asentamientos. Israel, por su parte, considera el territorio como disputado y afirma que su estatus final está sujeto a negociaciones. Los puestos de avanzada se construyen sin permiso de las autoridades israelíes, que a veces los desmantelan, pero otras veces hacen la vista gorda o incluso los legalizan de manera retroactiva.

Hathaleen dijo que la unidad de administración civil del ejército le indicó a Umm al-Khair que desviara a los estudiantes por otro camino. Pero los padres señalaron que la ruta alternativa es aproximadamente el doble de larga y más peligrosa, ya que obliga a pasar cerca de Carmel.

“Tenemos profundas preocupaciones como padres y como residentes de que la ocupación (israelí) y los soldados ataquen a los estudiantes”, declaró Al-Mutasim Hathaleen, otro padre.

El martes, algunos estudiantes llegaron a la escuela en autobuses que tomaron la ruta alternativa. Pero las aulas estaban medio vacías y el patio de recreo estaba desierto. No hubo clases el miércoles debido a recortes de la Autoridad Palestina a los salarios de los docentes en la zona. Pero el jueves, los niños intentarán de nuevo llegar a la escuela por su ruta habitual, indicó Khalil Hathaleen.

Poner a prueba la determinación de los colonos podría ser arriesgado.

Funcionarios israelíes y mandos militares han dado recientemente la voz de alarma por el aumento de la violencia y la falta de ley por parte de colonos extremistas en la Cisjordania ocupada, donde los incendios provocados y los ataques mortales han continuado sin freno. Al menos 35 palestinos han muerto a manos de soldados israelíes y colonos en todo el territorio en 2026. Los colonos han matado a ocho palestinos, la misma cifra que en todo 2025.

El grupo israelí de derechos B’Tselem, tras la muerte de un palestino de 23 años a manos de un colono, afirmó que la “violencia desenfrenada diaria” equivalía a una política del gobierno israelí, y señaló que muchos de los implicados son reservistas del ejército.

“Estas milicias cuentan con el respaldo total del Estado de Israel y gozan de completa impunidad para matar, agredir y saquear a residentes palestinos”, sostuvo.

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El corresponsal Amer Abdeen contribuyó desde Umm Al-Khair, Cisjordania

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP